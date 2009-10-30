АНОНС на 30 октября

Президент Украины Виктор Ющенко заслушает доклад сопредседателей межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции - Генерального прокурора Александра Медведько, председателя СБУ Валентина Наливайченко, министра юстиции Николая Онищука. Участники встречи дадут оценку эффективности действий правоохранительной системы Украины, в частности в вопросах борьбы с коррупцией и расследования резонансных преступлений.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит строительство Дарницкого мостового перехода и Дарницкого вокзала и примет участие в церемонии открытия пункта подготовки вагонов.

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Президент Украины Виктор Ющенко проведет встречу с представителями общественных объединений предпринимателей

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Второй день семинара-тренинга “Управление человеческими ресурсами и предотвращение проявлений коррупции: внедрение инновационных практик в органах местного самоуправления”, который проводит ГУ госслужбы Украины при поддержке Киевского горсовета и Соломенской райсовета в г. Киеве.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Коррупционная схема в действии». Коррупция в Украине будет расцветать и дальше, если должностные лица будут рассматривать свои должности как инструмент для получения личной выгоды. Так, сегодня массово обманываются граждане Украины, которые приватизируют свою землю. Масштабы такого обмана по данным из 15 областей Украины достигли уже возле 132 тысяч лиц и превышают 16 млн. грн. Участники: Владимир Стретович, народный депутат Украины, председатель партии «Христианско-демократический Союз»; Юрий Потыкун, эксперт по земельным правоотношениям; Наталия Волкова, шеф-редактор журнала «Политик HALL». (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол на тему: «Процедуры выдачи разрешительных документов в строительстве» Участники: министр регионального развития и строительства Украины В.Куйбида; председатель Совета директоров Украинской Строительной Ассоциации Л.Парцхаладзе и др.

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Пресс-конференция на тему: "Коррупция в Украине. Общенациональное исследование состояния коррупции при вступлении в высшие учебные заведения. Сравнительный анализ исследований 2007-2009 лет". Организатор - проект "Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции в Украине "Достойная Украина".

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Состоится брифинг на тему: «Как повлияет возможное повышение социальных стандартов на стоимость национальной валюты и темпы инфляции в Украине?». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB».

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Будет работать прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии первого заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александра Мазурчака. По итогам брифинг для представителей СМИ.

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Состоится конференция экономического эксперта, директора Института трансформации общества Олега Соскина на тему: «Четвертый транш МВФ: быть или не быть?»

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Лидер Партии регионов Виктор Янукович посетит Харьков.

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В г. Симферополе в 13-00 начнутся выездные комитетские слушания на тему: "Агропромышленный комплекс Крыма: приоритеты, проблемы и перспективы".

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