ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Что нового в проблемных банках (26-30 октября)», в котором подает собственное исследование данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/banki/chto-novogo-v-problemnyh-26-30-oktjabrja-132965/

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Также «Дело» в материале «Нацбанк лишает заемщиков дешевого доллара» пишет – Национальный банк Украины поменял принцип проведения аукционов по продаже валюты для потребностей физических лиц, обремененных валютными кредитами. До последнего времени все банки могли купить валюту для своих клиентов-заемщиков на аукционах НБУ по заранее установленному курсу (обычно на 5-10 коп. выше официального). Теперь же Нацбанк будет продавать иностранную валюту по цене, указанной банками в заявках, но не ниже, чем установленная им же граница отсечения…

http://delo.ua/dengi/banki/nacbank-lishaet-zaemcshikov-deshevogo-dollara-132975/

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«Дело» в публикации «Банковская недостаточность» пишет – Родовид Банку для расчета с вкладчиками Укрпромбанка и соблюдения нормативов НБУ может понадобиться дополнительная капитализация на 8,6 млрд. грн.

http://delo.ua/dengi/banki/bankovskaja-nedostatochnost-132974/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Кабмин соединяет контакты напрямик» пишет – Кабинет министров вчера утвердил законопроект, предусматривающий переход производителей и потребителей электроэнергии на прямые договоры. В случае его принятия Верховной Радой уже в следующем году 10-15% производимой в стране электроэнергии будет продаваться на аукционах. Участники рынка считают, что это повысит инвестпривлекательность генераций. Но они также отмечают, что в документе отсутствует ряд принципиальных норм по либерализации рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1265225

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Виктор Ющенко погасил накладную» пишет – Государственная налоговая администрация лишилась возможности с 1 ноября начать формирование электронного реестра налоговых накладных и использовать его для выявления фиктивных сумм НДС, заявленных к возмещению. Президент Виктор Ющенко вчера с помощью Конституционного суда заблокировал распоряжение Кабмина о создании налогового реестра. Юристы считают, что правительство примет альтернативный документ, но у предприятий будут высокие шансы оспорить его нормы в судах…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1265219

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Украина осталась без хорошей оценки» пишет – агентство Fitch не увидело оснований для улучшения суверенных рейтингов развивающихся стран Европы, включая Украину, даже несмотря на ожидающийся рост их экономик в 2010-2011 годах. Политические риски, проблемы сотрудничества с МВФ, увеличение госдолга и бюджетных дефицитов будут оказывать негативное давление на рейтинги стран региона. Все эти риски актуальны и для Украины, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1265230

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Издание «Экономические известия» в публикации «Подайте на зарплату» пишет - своим решением правительство одновременно расписалось в неспособности полноценно профинансировать выплату зарплат из бюджета и легализовало поборы с граждан в бюджетных учреждениях. Отныне полулегальные финансовые потоки, кокетливо именуемые благотворительными взносами, будут направляться на зарплаты бюджетникам…

http://eizvestia.com/state/full/4184634

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«Экономические известия» в публикации «Биогаз швыряют в тень» пишут - стараниями Кабмина процедура лицензирования производства биогаза усложнилась. Эксперты считают ситуацию большой победой нефтегазового лобби и предрекают тенизацию перспективного рынка в Украине…

http://eizvestia.com/markets/full/4184632

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«Газета по-киевски» в материале «Мезим за 30 или панкреатин за 3» пишет - вряд ли для кого-то является секретом, что у большинства дорогих зарубежных препаратов есть отечественные (и не только) аналоги, которые могут называться иначе, но по сути имеют ту же самую основу и то же самое действие. При этом выгодно отличаясь по цене…

http://mycityua.com/articles/health/2009/10/29/111922.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевская мэрия начнет продавать хот-доги» пишет – в центре столицы установят 16 новых закусочных «под патронатом городского головы». Цены не низкие…

http://www.segodnya.ua/news/14090000.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новые ставки НБУ: запуск кредитования откладывается…» пишет - экономическая теория - за счет снижения ставок рефинансирования можно добиться уменьшения средних ставок и на рынке. Во многих развитых странах это работает, в отличие от Украины…

http://economics.unian.net/rus/detail/24682

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Экспорт электроэнергии - порядок, которого нет...» пишет - НКРЭ, наконец-то, утвердила многострадальный порядок проведения аукционов на доступ к сечению по экспорту электроэнергии. Однако, на выходе издан сырой и неоднозначный документ..

http://economics.unian.net/rus/detail/24696

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Лимит для Volkswagen» пишет – использующие таможенные льготы автозаводы могут выпустить методом отверточной сборки не более 20 000 автомобилей - такой приказ подготовило Минэкономразвития. Если он будет одобрен, пострадает Volkswagen…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/30/217780

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Издание «Известия» в публикации «Русская мафия» осваивает Прагу» пишет – чешские спецслужбы бьют тревогу: число русскоязычных мафиози, выходцев из России и других стран СНГ, растет угрожающими темпами. Причем речь идет об "элите" преступного мира. Воры в законе чаще всего приезжают в Чехию под видом представителей крупных фирм в надежде найти новое пристанище. Они, как правило, покупают себе шикарные особняки и роскошные апартаменты. Причем не где-нибудь, а в "золотой" Праге или модных Карловых Варах. Не скупятся и на дорогие автомобили…

http://www.izvestia.ru/world/article3134791/

(УНИАН)