Правительство сегодня проведет внеочередное заседание

Кабинет министров сегодня в 12.00 проведет внеочередное заседание по поводу эпидемиологической ситуации, которая сложилась в западных регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.

По ее словам, в это же время состоится заседание Государственной чрезвычайной противоэпидемиологической и противоэпизоотической комиссии.

«После заседания правительства премьер-министр посетит город Тернополь и районы эпидемии», - сказала М.СОРОКА.

Министр здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА проведет сегодня брифинг по поводу расследования ситуации, сложившейся в западных областях Украины.