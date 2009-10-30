Правительство сегодня проведет внеочередное заседание
10:10, 30 октября 2009Разное
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По эпидемиологической ситуации в западных областях
Кабинет министров сегодня в 12.00 проведет внеочередное заседание по поводу эпидемиологической ситуации, которая сложилась в западных регионах Украины.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.
По ее словам, в это же время состоится заседание Государственной чрезвычайной противоэпидемиологической и противоэпизоотической комиссии.
«После заседания правительства премьер-министр посетит город Тернополь и районы эпидемии», - сказала М.СОРОКА.
Министр здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА проведет сегодня брифинг по поводу расследования ситуации, сложившейся в западных областях Украины.
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