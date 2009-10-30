Минздрав планирует объявить карантин на всей территории Украины

Министерство здравоохранения планирует объявить карантин на всей территории Украины. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, передают «Подробности».

Министр подтвердил, что в Украине зафиксирована эпидемия высокопатогенного гриппа А/H1N1.

"К сожалению, мы должны констатировать, что в Украине фактически началась эпидемия калифорнийского гриппа", - сказал он.

По его словам, в двух лабораториях подтвердили этот диагноз - зафиксировано 11 случаев из 33 проб.

"Мы рассматриваем возможность объявления карантина не только в западных областях, но и по всей стране, так как вирус распространяется чрезвычайно быстро", - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщалось со ссылкой на данные оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины, тридцать человек, в том числе один ребенок, умерли в Украине в результате острых респираторных заболеваний в период с 19 октября.

По данным Минздрава, во Львовской области - 12 жертв, в том числе один ребенок, в Тернопольской - 12, в Ивано-Франковской умерли 6 человек.

Кроме того, по данным СМИ, жертвы есть также Черновицкой, Ровенской и Закарпатской областях - всего умерли 34 человека.

Медики допускают, что причина смерти - стремительное развитие атипичной пневмонии. В то же время, не исключается возможность вируса гриппа А/H1N1.

Ранее в Украине были официально подтверждены 2 случая высокопатогенного гриппа. 5 июня 2009 года лаборатория в Лондоне подтвердила заболевание гриппом А/H1N1 у украинца, прибывшего из Парижа. До этого он проживал в Детройте (США), работал продавцом в овощном магазине. После лечения пациент отправился домой, в Черновцы. Кроме того, в конце сентября у мужчины, который прибыл из Кировоградской области в Киев и был госпитализирован с диагнозом "пневмония", подтверждена принадлежность выделенного штамма вируса гриппа к типу А/Н1N1.

В Ивано-Франковской области заболели 511 человек. Возможно, пневмонией

В Ивано-Франковской области госпитализированы 511 человек с подозрением на вирусную пневмонию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК.

«По сравнению со вчерашним днем количество госпитализированных уменьшилось, потому что было 551», - добавил губернатор.

Н.ПАЛИЙЧУК также сообщил, что в реанимации находятся 28 человек (все взрослые), из них девять - в тяжелом состоянии. «Но медики обещают, что люди будут жить», - сказал он.

Через журналистов председатель ОГА призвал людей «не паниковать».

Н.ПАЛИЙЧУК отметил, что подписал распоряжение о выделении 200 тыс. грн. из областного бюджета на первоочередные меры по борьбе с эпидемией. По его словам в больницах области созданы специальные отделения, которые бесплатно оказывают первую медицинскую помощь.

Он назвал среди проблемных вопросов «нехватку медикаментов в аптеках, но работают все службы, и уже в ближайшее время совместно с Минздравом, думаю, решим эту проблему».

«Все медицинские заведения обеспечены необходимыми лекарствами и антибиотиками, которые необходимы для лечения инфекции», - заверил губернатор.

По его словам, сегодня порог заболеваемости по городу Ивано-Франковску выше нормы, а по области - в пределах нормы.

Н.ПАЛИЙЧУК заявил, что власть не исключает появления спекулянтов, которые будут торговать марлевыми повязками или медикаментами, но «мы будем с ними жестко бороться».