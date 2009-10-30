ЦИК зарегистрировал Тягнибока кандидатом в Президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.

ЦИК не нашла ошибок и нарушений в документах, поданных О.ТЯГНИБОКОМ.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала уполномоченного представителя кандидата на пост Президента Украины О.ТЯГНИБОКА в ЦИК с правом совещательного голоса - Олега МАГНИЦКОГО.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил О.ТЯГНИБОКУ удостоверение кандидата на пост Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК официально зарегистрировала кандидатами в президенты Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ и Виктора ЯНУКОВИЧА.