В девяти областях Украины объявлен карантин

Кабинет министров вводит карантин в девяти западных областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая внеочередное заседание Кабмина.

Она отметила, что на сегодня во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях состояние заболеваемости гриппом достигло эпидемиологического порога.

Также, по словам премьера, в соседних областях – Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой – есть угроза распространения гриппа.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в связи с этим с сегодняшнего дня во всех этих девяти областях вводится карантин.

Премьер отметила, что это предусматривает наступление с сегодняшнего дня в этих регионах трехнедельных каникул во всех учебных заведениях.

Также, по ее словам, будут отменены все массовые мероприятия.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что также будет введен специальный режим, который будет предусматривать ограничение перевозок людей из этих регионов в другие области Украины.

По окончании вступительного слова премьер-министра ее пресс-секретарь Марина СОРОКА объяснила журналистам, что карантинный режим вводится на территории девяти областей Украины, однако положение о трехнедельных каникулах во всех учебных заведениях касается всей Украины.

Также М.СОРОКА добавила, что территория применения всех других карантинных мероприятий будет уточнена на протяжении заседания правительства и специальной комиссии, которое продолжается.

Число заболевших пандемическим гриппом в России достигло почти 2,5 тыс человек –

Число заболевших пандемическим гриппом в России достигло почти 2,5 тыс человек. Об этом сообщил сегодня ИТАР-ТАСС главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"На сегодняшний день число случаев заболевания гриппом А/H1N1/ составило 2 тыс 428 нарастающим итогом", - сказал он. Умерли от этого гриппа пять россиян.

"По состоянию на сегодня у нас привито против сезонного гриппа 20 млн 246 тыс человек, - проинформировал Г.Онищенко. - Практически завершена вакцинация детского контингента".

По словам главного санитарного врача страны, "вакцина отгружена во все регионы страны, в 40 субъектах вакцинация завершена". Однако, отметил Г.Онищенко, у Роспотребнадзора "есть вопросы по недостаточной вакцинации в Брянской, Тульской, Смоленской, Калужской и Свердловской областях". В этих регионах охват вакцинацией населения ниже 50 проц.

На сегодняшний день в семи субъектах РФ и 14 городах превышены эпидемические пороги по гриппу. "Более всего нас беспокоит Забайкальский край, Хабаровск и Сахалин", - добавил Г.Онищенко.

29 октября заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Вероника Сковорцова сообщила, что Минздравсоцразвития "приняло решение об ускорении сроков вакцинации против пандемического гриппа". "Мы приступим /к вакцинации/ 9 ноября, а не в декабре, как это предполагалось ранее", - сказала она.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 октября, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей в мире, вызванных пандемическим вирусом, составляет почти 418 тыс случаев. От нового гриппа умерли 5455 человек.