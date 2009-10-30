ГЛАВНОЕ на 30 октября (день)

Хроника дня

* * *

Кабмин вводит карантин в девяти западных областях Украины Кабинет министров вводит карантин в девяти западных областях Украины.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая внеочередное заседание Кабмина.

Она отметила, что на сегодня во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях состояние заболеваемости гриппом достигло эпидемиологического порога.

Также, по словам премьера, в соседних областях – Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой – есть угроза распространения гриппа.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в связи с этим с сегодняшнего дня во всех этих девяти областях вводится карантин.

Премьер отметила, что это предусматривает наступление с сегодняшнего дня в этих регионах трехнедельных каникул во всех учебных заведениях.

Также, по ее словам, будут отменены все массовые мероприятия.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что также будет введен специальный режим, который будет предусматривать ограничение перевозок людей из этих регионов в другие области Украины.

По окончании вступительного слова премьер-министра ее пресс-секретарь Марина СОРОКА объяснила журналистам, что карантинный режим вводится на территории девяти областей Украины, однако положение о трехнедельных каникулах во всех учебных заведениях касается всей Украины.

Также М.СОРОКА добавила, что территория применения всех других карантинных мероприятий будет уточнена на протяжении заседания правительства и специальной комиссии, которое продолжается.

В Украине началась эпидемия гриппа A/H1N1

В Украине началась эпидемия высокопатогенного гриппа A/H1N1. Об этом в интервью УНИАН заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, вчера в Тернополе, при участии ведущих специалистов, состоялось совещание.

“По предварительным результатам, мы констатируем, что Украина вошла в мировую пандемическую зону, и (в стране) начинается эпидемия Калифорнийского гриппа, или гриппа A/H1N1", – отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

Он добавил, что в стране будет создана чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, приняты противоэпидемические, карантинные меры. “Я буду докладывать руководству государства о ситуации, которая вышла за пределы эпидемического порога. Наверное будут рассматриваться вопросы карантизации или продление каникул в школах и институтах. Мы будем обращаться к населению с рекомендациями ограничить посещение общественных собраний”, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр призвал население Украины не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. “Люди умирали только потому, что не обращались своевременно к врачам. Больные вызывали врача на 5-7 день болезни, когда уже помочь человеку нельзя”, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

На вопрос, знают ли украинские врачи, как именно лечить Калифорнийский грипп, или грипп A/H1N1, министр заверил, что наши медики вполне компетентны в этих вопросах. “Мы очень активно сейчас работаем с врачами. Минздрав утвердил протоколы лечения, что делать, как оказывать помощь”, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Минздрав предлагал объявить карантин по всей территории Украины

Министерство здравоохранения планирует объявить карантин на всей территории Украины. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, передают «Подробности».

Министр подтвердил, что в Украине зафиксирована эпидемия высокопатогенного гриппа А/H1N1.

"К сожалению, мы должны констатировать, что в Украине фактически началась эпидемия калифорнийского гриппа", - сказал он.

По его словам, в двух лабораториях подтвердили этот диагноз - зафиксировано 11 случаев из 33 проб.

"Мы рассматриваем возможность объявления карантина не только в западных областях, но и по всей стране, так как вирус распространяется чрезвычайно быстро", - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщалось со ссылкой на данные оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины, тридцать человек, в том числе один ребенок, умерли в Украине в результате острых респираторных заболеваний в период с 19 октября.

По данным Минздрава, во Львовской области - 12 жертв, в том числе один ребенок, в Тернопольской - 12, в Ивано-Франковской умерли 6 человек.

Кроме того, по данным СМИ, жертвы есть также Черновицкой, Ровенской и Закарпатской областях - всего умерли 34 человека.

Медики допускают, что причина смерти - стремительное развитие атипичной пневмонии. В то же время, не исключается возможность вируса гриппа А/H1N1.

Ранее в Украине были официально подтверждены 2 случая высокопатогенного гриппа. 5 июня 2009 года лаборатория в Лондоне подтвердила заболевание гриппом А/H1N1 у украинца, прибывшего из Парижа. До этого он проживал в Детройте (США), работал продавцом в овощном магазине. После лечения пациент отправился домой, в Черновцы. Кроме того, в конце сентября у мужчины, который прибыл из Кировоградской области в Киев и был госпитализирован с диагнозом "пневмония", подтверждена принадлежность выделенного штамма вируса гриппа к типу А/Н1N1.

В Ивано-Франковской области заболели 511 человек. Возможно, пневмонией

В Ивано-Франковской области госпитализированы 511 человек с подозрением на вирусную пневмонию.

Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК.

«По сравнению со вчерашним днем количество госпитализированных уменьшилось, потому что было 551», - добавил губернатор.

Н.ПАЛИЙЧУК также сообщил, что в реанимации находятся 28 человек (все взрослые), из них девять - в тяжелом состоянии. «Но медики обещают, что люди будут жить», - сказал он.

Через журналистов председатель ОГА призвал людей «не паниковать».

Н.ПАЛИЙЧУК отметил, что подписал распоряжение о выделении 200 тыс. грн. из областного бюджета на первоочередные меры по борьбе с эпидемией. По его словам в больницах области созданы специальные отделения, которые бесплатно оказывают первую медицинскую помощь.

Он назвал среди проблемных вопросов «нехватку медикаментов в аптеках, но работают все службы, и уже в ближайшее время совместно с Минздравом, думаю, решим эту проблему».

«Все медицинские заведения обеспечены необходимыми лекарствами и антибиотиками, которые необходимы для лечения инфекции», - заверил губернатор.

По его словам, сегодня порог заболеваемости по городу Ивано-Франковску выше нормы, а по области - в пределах нормы.

Н.ПАЛИЙЧУК заявил, что власть не исключает появления спекулянтов, которые будут торговать марлевыми повязками или медикаментами, но «мы будем с ними жестко бороться».

Экономика

Ющенко выступает за сохранение рыночного сбора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не подпишет предложенный правительством проект закона об отмене рыночного сбора в случае его принятия.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями общественных объединений предпринимателей.

По словам В.ЮЩЕНКО, правительство устроило “целое шоу” вокруг сообщения об отмене рыночного сбора.

«Все аплодировали уникальной политике правительства, а затем вносится законопроект, который в 3-4 раза ухудшает ситуацию. Все молчат и надеются, что Президент не заветирует его», - сказал В.ЮЩЕНКО и заверил, что он обязательно заветирует закон или заставит правительство внести в него изменения. Более того, Президент надеется, что данный проект не будет поддержан в парламенте.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что принял решение остановить действия распоряжений правительства об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и о разъяснении особенностей применения отдельных норм указа Президента от 3 июля 1998 года.

«Я не буду вдаваться в подробности этих постановлений, но я сказал об этом, как о примере ручного управления, и как через такие методы грубого решения фискальной политики хуже и хуже опускается Украина в фискальной среде», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кабмин разрабатывает несколько вариантов для реагирования

Первый вице-премьер-министр Украины заявляет, что правительство разрабатывает несколько вариантов для реагирования на возможное подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов.

Об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил в эфире 5 канала.

“Мы отрабатываем несколько сценариев как противодействовать этому. Хотя, я подчеркиваю, что большей провокации, чем та, о которой заявил уважаемый господин Президент, трудно представить”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, принятием закона лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО попытаются разорвать все отношения Украины с Международным валютным фондом. В этом контексте А.ТУРЧИНОВ добавил, что накануне В.ЮЩЕНКО отказался общаться с представителями миссии МВФ, которая находилась в Украине.

«Такого еще не было в течение последних нескольких лет. Попытка принять и реализовать вещи, дестабилизирующие финансовую ситуацию, безусловно это попытки как раз разорвать любые отношения с международными финансовыми организациями», - сообщил он.

“Это война не против Кабинета Министров. Это война против собственного государства”, - считает первый вице-премьер.

Общество

Ющенко: зарплаты и пенсии должны быть выше прожиточного минимума

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что зарплаты и пенсии не могут быть меньше прожиточного минимума.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями общественных объединений предпринимателей.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня в обществе продолжается дискуссия о целесообразности подписания им закона о повышении социальных стандартов.

Президент сказал, что не понимает, почему возникла такая дискуссия, поскольку долгие годы в Украине шла борьба за то, чтобы зарплаты и пенсии были не меньше прожиточного минимума. «Прожиточный минимум - это та черта, ниже которой мы не можем опуститься из финансовых, этических, моральных соображений», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также заметил, что сегодня зарплаты и пенсии намного ниже уровня реального прожиточного минимума. «Если есть у кого-то ответ, как вариант, какой ответ должен быть у Президента для пенсионера, в которого пенсия ниже на 20% прожиточного минимума, как поступать?», - спросил глава государства.

28 октября В.ЮЩЕНКО заявил, что не будет ветировать Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», принятый парламентом 20 октября.

Рынки

Украина участует в программе правительственной безопасности Microsoft

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписала договор об участии в Программе правительственной безопасности Microsoft, которая обеспечивает доступ к кодам Windows, Windows Server и к другому программному обеспечению корпорации Microsoft (США).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

Программа правительственной безопасности предоставляет государственным органам доступ к информации, которая помогает оценить степень безопасности продуктов Microsoft. Возможность ознакомиться с архитектурой Windows позволяет компетентным правительственным структурам государств-участников программы создавать ИТ-инфраструктуру с высоким уровнем защиты.

В частности, участие в программе предоставляет ряд преимущества, среди которых: моментальный доступ к коду всех последних версий Windows, Windows Server и Windows Embedded CE, раскрытие технической информации для профессионального понимания архитектуры Windows, расширенные возможности для проведения аудитов информационной безопасности и конфиденциальности данных, а также для создания и поддержки безопасных систем и сетей, доступ к криптографическому коду и средствам разработки программного обеспечения (в соответствии с экспортными нормами США), обучение коду, общение и сотрудничество со специалистами Microsoft по информационной безопасности, возможность посетить центр разработки программного обеспечения Microsoft в Редмонде, США.

Срок действия программы составляет 3 года с возможностью продления.

«С подписанием этой программы Украина получает новые, гораздо большие возможности повышения уровня безопасности информационных систем органов государственной власти, и соответственно – улучшения эффективности её функционирования», – считает директор Физико-технического института НТУУ «Киевский политехнический институт», профессор Алексей НОВИКОВ.