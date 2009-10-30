В заседании СНБО по эпидемии гриппа примет участие Турчинов

В сегодняшнем внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны относительно эпидемиологической ситуации примет участие первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ вместо премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила во время вступительного слова на внеочередном заседании Кабмина.

В частности, она сказала, что лично будет контролировать ситуацию с принятием мер для предотвращения распространения эпидемии гриппа. Премьер отметила, что на сегодняшнем внеочередном заседании СНБО, которое запланировано на 13.30, вместо нее примет участие А.ТУРЧИНОВ, назначенный председателем специальной комиссии по нераспространению эпидемии гриппа. Сама Ю.ТИМОШЕНКО, по ее словам, вместе с группой специалистов отправится в Тернополь для проведения специального совещания.