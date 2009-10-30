Ющенко отменил презентацию предвыборной программы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил запланированную на 1 ноября презентацию своей предвыборной программы.

Сообщение об этом размещено на сайте партии “Наша Украина”.

“В связи с вхождением Украины в серьезный эпидемический режим и с целью предотвращения распространения вируса гриппа, акция по презентации программы В.ЮЩЕНКО, запланированная на 1 ноября, отменена”, - говорится в сообщении.

В то же время, в “Нашей Украине” заявляют, что избирательная программа кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО “Свободная, справедливая, сильная Украина!” будет презентована позже, о чем будет сообщено отдельно.

”Мы призываем вас воздержаться от участия в массовых мероприятиях, а в случае появления любых симптомов болезни – обращаться к врачам”, - отмечают в “Нашей Украине”.

Как сообщал УНИАН, планировалось, что 1 ноября Президент В.ЮЩЕНКО на Софийской площади в Киеве презентует свою предвыборную программу.