Тимошенко: все предвыборные мероприятия будут отменены на три недели

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в связи с введением по всей территории Украины запрета на проведение массовых мероприятий из-за выявления случаев заболеваний гриппом A/H1N1 на три недели, проведения всех предвыборных мероприятий также будет отменено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции после завершения заседания Кабинета министров.

«Все наши предвыборные мероприятия отменены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На вопрос журналистов, касается ли это также и международных футбольных матчей, которые должны состояться на территории Украины в эти сроки, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что это является компетенцией соответствующих международных организаций и именно с ними будут координироваться эти вопросы.

Ю.ТИМОШЕНКО также призвала всех не политизировать проблему появления пандемического гриппа в Украине, «не делать пиар-акций на этом основании».