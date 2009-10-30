До конца дня обнародуют рекомендации по профилактике А/H1N1 (обновлено)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству здравоохранения до конца дня обнародовать рекомендации по профилактике гриппа А/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

УНИАН: с рекомендациями МОЗ, распространенными сегодня, можно ознакомиться здесь.

В частности, на просьбу журналистов назвать перечень необходимых лекарств и других эффективных мероприятий против обнаруженного вируса гриппа, присутствующий на этой же пресс-конференции главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ начал говорить, что министерство принимает все необходимые меры для нераспространения этой болезни.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО прервала его, отметив, что до конца дня будет официально сообщено обо всех необходимых мерах, которые должны предпринимать украинцы, чтобы предотвратить заболевание.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что врачи не должны тратить время на комментарии относительно распространения калифорнийского гриппа (А/H1N1), и это является компетенцией руководства Министерства здравоохранения.

Она также напомнила, что на данный момент в Украине установлено 11 случаев заболевания калифорнийским гриппом (7 – в Тернополе, 4 – во Львове – УНИАН).

По ее словам, ситуация осложняется тем, что также в это время года обычно в Украине увеличивается количество больных обычным гриппом. Потому, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, проблема заключается в том, чтобы выделить случаи именно калифорнийского гриппа среди всего количества больных.

На вопрос, почему в других странах, например в России, даже в самых отдаленных регионах диагностируют калифорнийский грипп в течение 1,5 часа, а в Украине не могли определить причины смертей в течение нескольких дней, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что украинские специалисты также могут выявлять грипп А/H1N1 за такое же время. При этом она объяснила, что руководству Министерства здравоохранения необходимо было время, чтобы провести дополнительную проверку в специальной лаборатории относительно вероятности наличия именно калифорнийского гриппа, поскольку быстрые тесты не дают стопроцентной гарантии выявления этого вида гриппа.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 30 октября 2009 года количество заболевших в Украине составило 81 тысячу 487 человек, среди которых 33,5 тысяч детей. Госпитализированы всего 2341 человек, из них 1100 детей. Имеют место 33 смертельных случая.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА относительно ситуации, сложившейся в результате распространения вируса А/H1N1 Калифорния в Украине.

Министр отмечает, что в октябре 2009 года в западных областях Украины, а именно - в Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой - резко осложнилась эпидемическая ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями.

Особенно обострилась ситуация с 19 октября в Тернопольской области, в которой зарегистрировано около 30 тысяч больных.