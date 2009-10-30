Путин: Тимошенко сообщила, что Ющенко не дает ей денег

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО препятствует выделению денег на оплату российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН в Москве, об этом заявил сегодня премьер-министр России Владимир ПУТИН во время встречи с руководством политической партии «Единая Россия» по итогам телефонного разговора с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«По словам премьер-министра Украины, В.ЮЩЕНКО препятствует нормальному сотрудничеству между центральным банком, в распоряжении которого находятся эти золотовалютные резервы, с правительством Украины, и блокирует перевод соответствующих денежных средств», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что Россия проплатила транзит российского газа через территорию Украины наперед – до первого квартала 2010 года. По его словам, таким образом, общий объем кредитования украинской экономики составил примерно 2,5 млрд. долларов.

«Вопрос – что нам делать? Задаю его не случайно, потому что мы находимся в процессе обсуждения бюджета, и он так или иначе в значительной степени связан с экономической деятельностью наших крупных инфраструктурных монополий», - обратился В.ПУТИН к руководству «Единой России».