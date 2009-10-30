ПР требует отставки министра здравоохранения

Партия регионов требует отставки министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Харькове лидер Партии регионов, кандидат в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ после митинга, который состоялся на заводе имени Малышева в рамках его предвыборной кампании.

“Мы требуем немедленной отставки министра КНЯЗЕВИЧА и всех, кто имеет к этому отношение”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он заявил о том, что его политическая сила требует немедленно завезти в Украину препараты и оборудование для борьбы с гриппом; объявить мораторий на все массовые мероприятия в стране; всем областным управлениям здравоохранения отчитаться, на сколько сегодня Украина готова к антиэпидемиологическим мероприятиям.

В.ЯНУКОВИЧ остро раскритиковал Министерство здравоохранения, поскольку считает, что оно оказалось неподготовленным к эпидемии гриппа A/H1N1.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, произошло формальное выделение средств на борьбу с гриппом, “и на сегодня 46 млн. жителей Украины остались незащищенными”. Он считает, что уже давно можно было завезти в Украину соответствующее оборудование для диагностики заболеваний.

В.ЯНУКОВИЧ также требует от всех управлений здравоохранения в регионах срочно отчитаться о готовности к проведению противоэпидемических мероприятий.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что Партия регионов начнет сбор средств для борьбы с гриппом.