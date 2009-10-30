ПАМЯТКА по гриппу типа А/Н1N1 (признаки, профилактика)
Пам`ятка щодо грипу типу А/Н1N1
Клінічні ознаки грипу типу А/H1N1:
головний біль,
біль у м`язах,
біль у горлі,
підвищення температури тіла,
кашель,
нежить, закладання носа,
в окремих випадках — блювота і понос.
Як можна заразитися вірусом грипу типу А/H1N1?
Від іншої хворої людини повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки по повітрю переносяться від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), при тісному контакті (знаходження на відстані близько 2-х метрів).
Як довго є заразним хворий на грип типу А/H1N1?
Інфекційний період (період, коли хворий небезпечний для оточуючих) при грипі типу А/H1N1 може бути протягом 7 днів від початку хвороби, але якщо клінічні симптоми хвороби зберігаються - то до їх зникнення.
Як попередити зараження грипом типу А/H1N1?
- уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
- обмежити відвідини місць великого скупчення людей;
- часто провітрювати приміщення;
- часто мити руки з милом;
- прагнути не торкатися очей, носа або рота немитими руками;
- уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;
- прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;
- якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від нього на відстані не менше двох метрів.
Як запобігти розповсюдженню грипу в дитячих установах?
- під час епідемічного підйому захворюваності на грип нові діти в дошкільні установи не приймаються;
- виключається переведення дітей із групи в групу;
- припинити відвідування дитячої установи сторонніми особами;
- в дошкільних установах велике значення має щоденний огляд дітей при їх приході до неї зранку, і при щонайменших ознаках захворювання діти в колектив не приймаються;
- приміщення, в якому знаходяться діти, повинні бути добре вентильованими, їх необхідно провітрювати декілька разів протягом дня;
- необхідне вологе прибирання приміщень не менше двох разів на день;
- необхідно дотримання дітьми правил особистої гігієни (часте миття рук протягом дня);
- на час епідемії (пандемії) персонал установи повинен носити марлеві пов’язки;
- персонал установи повинен бути щеплений проти сезонного або грипу А Н1N1 (при наявності вакцини);
- особам, що були в контакті з дитиною, у якої підтверджений діагноз грипу А Н1N1, необхідно провести курс хіміопрофілактики озельтамівіром.
- на час епідемії (пандемії) дитячі установи закриваються.
Що повинні знати батьки, щоб попередити зараження дітей грипом?
- навчити дітей часто мити руки з милом протягом 20 секунд;
- батьки також повинні виконувати цю процедуру, що служить добрим прикладом для дітей;
- навчити дітей кашляти і чхати в серветку або руку;
- батьки також повинні виконувати цю процедуру, що служить добрим прикладом для дітей;
- навчити дітей не підходити до хворих ближче, ніж на півтора - два метри;
- хворі діти повинні залишатися вдома (не відвідувати дошкільні установи і школи);
- утримуватися дітям і батькам від відвідин місць скупчення людей.
Що робити, якщо дитина захворіла на грип ?
- при перших ознаках захворювання дитину необхідно покласти у ліжко і викликати лікаря;
- залишити хвору дитину вдома, окрім тих випадків, коли їй потрібна термінова медична допомога. Не відправляти дитину в школу або до дошкільної установи;
- хворі на грип небезпечні для оточуючих і повинні бути негайно ізольовані. Неприпустима їх поява в громадському транспорті, дитячих колективах та інших місцях масового перебування людей.
- хворого необхідно розташувати в окремій кімнаті або огородити ширмою, виділити йому індивідуальний посуд, рушник, предмети особистої гігієни;
- не допускати контакту хворого із здоровими членами сім`ї, окрім тих, хто доглядає за ним;
- особа, що доглядає за хворим, повинна носити двошарову марлеву пов`язку або разову маску, яку потрібно міняти кожні 4 години. Після кожного контакту з хворим необхідно ретельно мити руки з милом;
- маска повинна бути або одноразовою, яку після зміни викинути в корзину, або багаторазовою, яку після прання необхідно ретельно прасувати гарячою праскою;
- проводити провітрювання приміщення декілька разів на добу;
- щодня робити вологе прибирання приміщень оселі;
- повітря в приміщеннях повинне бути достатньої вологості;
- мати разові носові серветки і корзину для використаних серветок в межах досяжності хворого;
- створити хворій дитині комфортні умови. Вкрай важливим є спокій, постільний режим;
- якщо у дитини лихоманка, то їй необхідно дати жарознижуючі ліки (препарати парацетамолу або ібупрофену), після цього викликати лікаря;
- до приходу лікаря давати дитині пити багато рідини (сік, негазована вода, морс, компот тощо);
- не слід займатися самолікуванням. Відповідне медикаментозне лікування хворому призначає тільки лікар!
Які ознаки захворювання у дитини повинні примусити негайно звернутися за медичною допомогою?
· Прискорене або утруднене дихання.
· Синюшність навкруги рота, інших шкірних покровів.
· Поява на тілі дитини крововиливів (навіть дуже маленьких), носової кровотечі.
· Висока температура тіла.
· Відмова дитини від пиття.
· Неможливість розбудити дитину або відсутність її реакції на звертання.
· Надмірне збудження дитини або поява судом.
· Поява блювоти, частого рідкого стулу.
· Скарги дитини на сильний головний біль.
· Відсутність сечовипускання або сліз під час плачу.
Інформація надана Управлінням у зв’язках із ЗМІ
Секретаріату Кабінету Міністрів України, подається мовою оригіналу