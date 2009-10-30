Ющенко поручил внести изменения в пандемический план

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил срочно внести изменения в Национальный пандемический план с учетом ситуации с гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

По словам В.ЮЩЕНКО, он поручил Министерству здравоохранения Украины разработать реальный план действий, которым должны руководствоваться все во время преодоления последствий пандемии гриппа.

В частности, по словам Президента, необходимо внести изменения в Национальный пандемический план. Он надеется, что уже на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны эти изменения будут представлены.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в плане должны быть четко сформулированы рекомендации для граждан и специалистов, как действовать в данных условиях. В том числе, должны быть продуманы шаги относительно карантинных мероприятий, передвижения транспорта и общественности в смежных областях и т. п.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что необходимо обеспечить полный контроль за ситуацией во всех областях Украины. По словам главы государства, ситуация непростая. В трех областях Украины – Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской – выявлено свыше 30 тыс. случаев респираторных заболеваний, 951 человек госпитализирован. Зафиксировано 32 смертельных случае, в том числе 11 - от вируса гриппа А/H1N1.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня большой проблемой для Украины является вопрос типирования вируса. Он заметил, что отдельными специалистами сегодня допускается предположение, что грипп, выявленный в западных областях Украины, “является мутированным вирусом между свиным и птичьим гриппом”.