«Фокстрот» поздравил ветеранов с 65-ой годовщиной освобождения Украины

Киев. В дни празднования 65-ой годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков сотрудники управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» проведали ветеранские организации столицы и поздравили ветеранов-партнеров по совместному социальному проекту «Поход памяти».

22 октября представители компании приняли участие в презентации книги воспоминаний ветеранов ВОВ «Соломенцы в боях за Родину». Торжественная презентация состоялась в зале заседаний Соломенской районной госадминистрации г. Киева, в присутствии головы Соломенской в г. Киеве РДА Ивана СИДОРОВА, ведь при поддержке районной власти идея ветеранов была реализована.

«В книге – более 30 рассказов участников войны о том, как освобождалась Украина и Киев, многих авторов уже нет в живых, а некоторые не смогли прийти и разделить радость, так как находятся в госпитале» - рассказал председатель организации инвалидов войны и вооруженных сил Соломенского района г. Киева Александр МАРЧЕВСКИЙ.

Подарки от компании «Фокстрот. Техника для дома» в знак поддержки активной жизненной позиции ветеранов получили в этот день активисты ветеранской организации района, а также, кто отметил в этом году свой 90-летний юбилей.

«Общение с ветеранами, будь то поездка со школьниками на места боевых событий или вот такие душевные встречи преддверии славных календарных дат, – яркая страница в нашем социальном проекте «Поход памяти», - сказала, вручая подарки ветеранам, пресс-секретарь УК ГКФ Алевтина БЕЛЕЦКАЯ.

«Поход памяти» продолжился 28 октября в зале Института журналистики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, где по инициативе студентов и при поддержке «Фокстрота» состоялась встреча студентов с ветеранами ВОВ. По окончании встречи студенты вышли на уборку территории в Лукьяновский заповедник (Лукьяновское военное кладбище), где похоронены герои пяти воен, в том числе и Великой отечественной войны. Активисты акции – студенты - будущие журналисты получили поощрительные подарки от УК ГКФ за участие в «Походе памяти» - блокноты и визитницы.

«Мы почтили память погибших, чествуем живых, заботясь о будущем – ведь нас с ветеранами объединяет общая ответственность – за молодежь, за патриотическое сознание будущих граждан Украины», - отметил председатель Совета учредителей ГК «ФОКСТРОТ», генеральный директор управляющей компании ГКФ Геннадий ВЫХОДЦЕВ.

В ближайшие дни подарки от компании «Фокстрот. Техника для дома» планируется передать организаторам молодежного конкурса военно-патриотической песни в Оболонском районе столицы в рамках мероприятий по празднованию юбилейной даты освобождения Украины.