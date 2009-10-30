«Фокстрот» запускает Электронный университет

Компания «Фокстрот. Техника для дома» завершила этап тестирования автоматизированной системы обучения - Электронного университета.

Усовершенствованная за время испытания программа запускается на постоянной основе.

Электронный университет (ЭУ) - это комплексная автоматизированная система обучения, развития и оценки персонала по специальностям, которая предоставляет возможность дистанционного тестирования всех сотрудников. «Интерфейс руководителя» позволяет следить за ходом обучения вверенного персонала, назначать обучение в рамках полномочий. На базе ЭУ (внутреннее название - SmartNet) действует также корпоративный портал и регистрация инновационных предложений сотрудников.

Всего в системе ЭУ действует 115 курсов и 109 наборов тестов (в общей сложности около 3300 тестовых вопросов).

«Высокая эффективность SmartNet - неоспоримый факт. За 4 месяца функционирования в системе зафиксировано более 62 000 учебных активностей. Зарегистрировано 315 семинаров, тренингов и мастер-классов. Обучение персонала требует достаточно больших средств. Электронный университет позволяет значительно сократить эти затраты, рационально использовать время и охватить большее количество персонала. При этом качество и уровень полученных знаний не страдает», -сказал руководитель службы развития персонала компании «Фокстрот. Техника для дома» Александр Тесленко.

Процесс автоматизации системы обучения в компании «Фокстрот. Техника для дома» началась в 2004 году. В планах - непрерывное наполнение и улучшение контента, а также предоставление аутсорсинговых услуг организациям за пределами круга прямой конкуренции.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году, занимается розничной продажей аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 29 октября 2009 года компания насчитывает 273 торговые точки, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 200 супермаркетов (197 – в Украине и 3 – в Молдове), сеть «FoxMart» - 35 гипермаркетов (33 – в Украине и 2 – в Молдове), 32 стоковые центры «Техношара», 3 салоны «Фокстрот. Цифровая техника». Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Количество сотрудников - более 8 тыс. человек.