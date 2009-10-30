Шлапак заявляет, что советовал Ющенко ветировать закон

Первый заместитель главы Секретариата Президента - Представитель Президента в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК заявляет, что советовал главе государства Виктору ЮЩЕНКО не подписывать закон о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК заявил сегодня на пресс-конференции.

В частности, на уточняющий вопрос журналистов о том, что изменилось в позиции А.ШЛАПАКА относительно закона о повышении соцстандартов, он ответил: «Я предлагал ветировать данный закон».

А.ШЛАПАК также сообщил, что Президент Украины в течение 10 дней проводил консультации с ведущими экономистами относительно повышения минимальных зарплат и пенсий.

Кроме того, по мнению А.ШЛАПАКА, Президент, подписывая данный закон, понимал, что такой шаг может привести к осложнениям в отношениях между Украиной и Международным валютным фондом.

А.ШЛАПАК отметил, что В.ЮЩЕНКО не смог встретиться с представителями МВФ, чтобы разъяснить свою позицию относительно данного закона.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 октября, Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Верховная Рада Украины приняла данный закон 20 октября. Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что данный закон будет ветирован Президентом Украины.