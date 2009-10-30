Шлапак надеется, что МВФ прислушается к аргументам Ющенко

Первый заместитель главы Секретариата Президента - Представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК надеется, что Международный валютный фонд прислушается к аргументам главы государства Виктора ЮЩЕНКО относительно необходимости повышения минимальной заработной платы и пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«У меня есть только одна надежда, что МВФ использует исключительно расчеты, которые ему предоставило Министерство финансов. Надеюсь, что к арифметической логике Президента также прислушаются в МВФ, когда будут принимать решение относительно сотрудничества с Украиной», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 октября, Президент В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Верховная Рада Украины приняла данный закон 20 октября. Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что данный закон будет ветирован Президентом Украины.