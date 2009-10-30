Киевская власть принимает срочные меры против гриппа

Киевская власть принимает срочные меры для противодействия эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было поставлено в известность сегодня на специальном экстренном заседании в КГГА.

В начале заседания киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что хотя на сегодня ситуация в Киеве лучше, чем во многих других городах Украины, все же из-за того, что столица является наиболее посещаемой иностранцами, а также жителями регионов Украины, она может быть поражена эпидемией. В связи с этим принято решение о срочном создании оперативного штаба при КГГА под руководством мэра города.

Как сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, этот штаб будет проводить заседание ежедневно вплоть до момента, пока не будет улучшение ситуации.

Главный санитарный врач Киева Александр ПОНОМАРЕНКО сообщил, что на сегодня в столице зафиксировано 16 тыс. 763 больных ОРВИ, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Столица преодолеет эпидпорог, по его словам, к понедельнику, 2 ноября. На конец недели ожидается, что больных будет 23 тыс. 250 человек.

По информации главного санитарного врача, наибольший уровень заболеваемости наблюдается среди студентов, за последнюю неделю он вырос вдвое. Незначительный рост заболеваемости - среди школьников, поскольку сейчас продолжаются каникулы. Также незначительный рост зафиксирован в дошкольных учреждениях.

А.ПОНОМАРЕНКО сообщил, что на сегодня в Киеве грипп не обнаружен.

«Из 34 случаев, где ставилась пневмония под вопросом, у нас в стационарах проведено исследование лабораторное, вирусологическое специалистами городской СЭС. Я должен сказать, что имеем 5 случаев подтвержденных аденовирусов и 4 случая парагриппа. Как такого гриппа на сегодня, а тем более пандемического, вирусологи нашего города не зарегистрировали», - сказал А.ПОНОМАРЕНКО.

Как говорилось на заседании, в группах риска - дети, беременные женщины, а также малозащищенные слои населения, то есть люди с ослабленным иммунитетом.

Согласно принятому сегодня решению, с понедельника планируется закрыть все школы, лицеи и гимназии независимо от формы собственности до особого распоряжения КГГА. Кроме того, закрываются с понедельника все вузы города также до особого распоряжения. Дошкольные учреждения будут работать, но родителям будут рекомендовать по возможности оставлять детей дома.

Уже с сегодняшнего дня срочно во всех медицинских учреждениях вводится закрытый режим работы. Для всех мест общественного питания, торговли и других объектов обслуживания вводится масочный режим.

КГГА запретила «Киевэнерго» отключать от тепла любые объекты городского хозяйства в связи с эпидемической ситуацией. В городе также ограничено проведение массовых мероприятий. Руководителям всех коммунальных транспортных предприятий следует обеспечить проведение дезинфекции в транспортных средствах.

Кроме того, столичная власть взяла на себя обязательство обеспечить всех малообеспеченных граждан города бесплатной медицинской помощью и лекарствами.

Как сообщила начальник Главного управления здравоохранения КГГА Людмила КАЧУРОВА, уже в лечебных учреждениях готовы к принятию больных с подозрением на грипп 120 коек, в частности, в городских больницах №9 и №4. А в целом будет развернуто 660 таких коек в разных медучреждениях. Уже закуплено 5 тысяч доз препарата «Тамифлю».

Л.КАЧУРОВА заверила, что лечебные учреждения имеют пятимесячный запас препаратов против гриппа и ОРВИ. Кроме того, подана заявка в Министерство здравоохранения относительно нужд столицы на второй этап эпидемии, когда больные будут продолжать поступать в больницы и не будет хватать лекарств.

Л.КАЧУРОВА также попросила столичную власть дать согласие на то, чтобы один роддом города был отведен только для приема рожениц, у которых подозревается грипп. Она также отметила то, что под особым контролем должны быть все беременные женщины и роженицы в период эпидемии, поскольку они входят в группу риска.

Руководитель коммунального предприятия «Фармация» Лариса ЖЕЛЕЗНЕВА сообщила, что «сегодня в столице паника и поэтому из аптек исчезли марлевые повязки». Она заверила, что на базе ее предприятия есть 300 тысяч таких повязок, которые сейчас поставляются в аптеки. К понедельнику предусматривается обеспечить запас в аптеках города не менее 1 млн. таких повязок.

Относительно других медицинских препаратов столичная власть распорядилась выделить из бюджета города дополнительные средства для их обеспечения в необходимом количестве.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил обратить особое внимание соответствующих служб на организацию противоэпидемических мероприятий на вокзалах и в аэропортах. Также он попросил предупредить всех врачей города о личной ответственности в случаях, если они будут относиться к больным «не по-человечески».

«Я хочу обратиться к киевлянам, чтобы они не паниковали, поскольку речь еще не идет об эпидемии. Речь идет только о том, что мы предупреждаем, что она будет в Киеве», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам главного санврача, как правило, средний срок продолжительности эпидемии – 3-4 недели.

Исходя из того, что эпидпорог в городе может быть преодолен к началу следующей недели, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал киевлян быть особенно осторожными на протяжении следующего месяца. Он пообещал, что ежедневно мэрия будет предоставлять оперативную информацию по ситуации с заболеваемостью в городе.

«Я требую сделать Киев примером борьбы с эпидемией, и для этого у нас достаточно организационных и финансовых ресурсов», - обратился он к представителям КГГА и руководителям коммунальных предприятий, принимавших участие в заседании.