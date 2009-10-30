Тигипко: кредитная политика НБУ неправильная

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает неправильной кредитную политику Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на встрече с предпринимателями.

«Сегодня абсолютно неправильная политика Национального банка. Высушили полностью экономику. Мы работаем сегодня в условиях экономического эксперимента: год кредитов практически нет. Когда весь мир реагирует на кризис тем, что он понижает ставки и увеличивает объем денег в экономику, мы пошли по обратному пути», – отметил он.

По его словам, нынешняя политика Нацбанка рассчитана на то, что население, увидев, что банки держатся и не понижают ставки, возвратят свои депозиты.

«У банков нет капитала, и им необходимо помогать через рефинансирование, которого сегодня нет», – считает С.ТИГИПКО.