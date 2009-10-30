Главное на 30 октября (вечер)

Новости ТЭК

Сегодняшние заявления премьер-министра России Владимира ПУТИНА о несостоятельности Украины заплатить деньги за полученный газ безосновательные и недружеские.

Об этом заявил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, сообщает пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что украинская сторона тщательным образом и аккуратно выполняла все свои обязательства по оплате за полученный российский газ, несмотря на абсолютно не партнерские и кабальные газовые контракты от 19 января 2009 года.

Как отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, в значительной мере благодаря личным усилиям Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО оплаты, в частности за май-август, выполнялись в полном объеме.

Главной причиной финансовых трудностей, которые сейчас переживает НАК «Нафтогаз Украины», Б.СОКОЛОВСКИЙ назвал контракты по результатам непрозрачных договоренностей премьеров В.ПУТИНА и Ю.ТИМОШЕНКО.

«О необходимости пересмотра отдельных положений Президент Украины подчеркивает практически с момента их подписания», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, подчеркнув, что российская сторона также понимает возможные негативные последствия данных договоренностей как для России, так и для европейских потребителей.

По убеждению Б.СОКОЛОВСКОГО, «это беспрецедентный случай, когда глава правительства соседнего государства вмешивается в бюджетную политику украинского Кабмина и НАК «Нафтогаз Украины». Украинская сторона не нуждается во внешних консультантах о порядке использования средств займа МВФ, отметил он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также опроверг сообщение о якобы отказе европейской стороны предоставить кредиты Украине для решения газовых вопросов. «Еще 30 июля Европейская Комиссия и три почтенных международных финансовых института обнародовали совместное заявление о предоставлении кредитов для закупки российского газа на сумму 1,7 млрд. дол. США. Однако руководство украинского правительства до сих пор медлит с выполнением условий, под которые эти средства должны были поступить. А этими условиями должны были быть мероприятия по реформированию украинского газового сектора», - подчеркнул он.

Также представитель Президента подчеркнул, что, в то же время, высокопоставленные должностные лица украинского и российского правительств уже длительное время пытаются втянуть Украину в непрозрачные офшорные схемы кредитования.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ПУТИН заявил, что у Украины возникают проблемы с оплатой за российский газ, а Евросоюз отказывает ей в финансовой помощи по этому вопросу.

В Вашингтоне состоялось учредительное заседание украинско-американской Рабочей группы по вопросам энергетической безопасности.

В Вашингтоне состоялось учредительное заседание украинско-американской Рабочей группы по вопросам энергетической безопасности.

Как сообщает официальный сайт Президента, по словам представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, заседание состоялось во исполнение договоренностей, достигнутых между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ во время визита последнего в Украину летом этого года.

С американской стороны сопредседателем рабочей группы стал специальный посланник по вопросам энергетики в евразийском регионе Ричард МОРНИНГСТАР, с украинской стороны - заместитель министра топлива и энергетики Сергей ПАВЛУША.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, на учредительном заседании стороны обсудили весь спектр вопросов, актуальных для Украины в сфере энергобезопасности. Главное внимание было уделено газовому и нефтяному секторам, сфере ядерной энергетики, а также внедрению в Украине альтернативной и возобновляемой энергетики.

«Дискуссия прошла в конструктивном русле, мы определились относительно форм дальнейшего сотрудничества, обсудили возможности привлечения американской стороны к проектам модернизации ГТС в соответствии с совместным заявлением, которое было сделано 23 марта в Брюсселе», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он добавил, что речь шла также о перспективах активизации сотрудничества в нефтяном секторе, в частности относительно реализации проекта ЕАНТК и модернизации нефтеперерабатывающей отрасли. «Особое внимание стороны уделили взаимовыгодному сотрудничеству в сфере ядерной энергетики», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, американская сторона положительно оценила достижения Украины за последние четыре года в энергетической сфере - в первую очередь, в реализации инициированных Президентом В.ЮЩЕНКО перспективных для нашего государства проектов. Речь идет, в частности, о начале практических действий по модернизации украинской ГТС, появлении в Украине каспийской нефти в соответствии с договоренностями президентов Украины и Азербайджана, начале поставок в Украину альтернативного ядерного топлива компанией «Вестинхауз» с 2011 года.

Во время заседания стороны также очертили планы практического взаимодействия украинской и американской сторон в контексте дальнейшего повышения уровня энергобезопасности Украины.

Участники заседания подчеркнули важность избежания политизации в международном сотрудничестве в сфере энергобезопасности.

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1080/8,1370 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 8,1050/8,1250 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0920/8,1180 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,95 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2791/0,2802 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2789/0,2798 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2784/0,2794 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,05 рублей за доллар (-0,2250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4826/1,4828 долл./евро, а к 15:00 снизились до 1,4800/1,4802 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0225/12,0695 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0110/12,0440 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли минимума – 11,9610/11,9940 грн./евро.

"Укрпромбанк" со 2 ноября останавливает все выплаты денежных средств физическим лицам в связи с переводом вкладов физических лиц в «Родовид Банк».

Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что для выполнения указанной задачи временная администрация "Укрпромбанка" осуществила все предусмотренные действующим законодательством Украины процедуры совместно с Национальным банком Украины и Кабинетом министров Украины. В результате было принято решение о переводе обязательств по вкладам физических лиц, о чем было подписано совместное Постановление Кабмина и Нацбанка от 7 октября 2009 №1133.

«Во исполнение вышеупомянутого Постановления в "Укрпромбанке" зафиксирован суммарный размер обязательств перед физическими лицами, готовится передача этих обязательств в государственный банк (ПАО «Родовид Банк») в полном объеме, независимо от размера вклада. В связи с этим в "Укрпромбанке" со 2 ноября 2009 года будут остановлены все выплаты денежных средств физическим лицам», - говорится в пресс-релизе.

В "Укрпромбанке" созданы специальные рабочие группы и выполняются все возможные действия для скорейшего перевода обязательств перед физическими лицами в государственный банк и начала выплат в нем. Информация о выплатах депозитов физическим лицам будет предоставлена в ближайшее время путем размещения объявлений на территории филиалов и отделений "Укрпромбанка".

Европейская Комиссия предложила Совету Европейского Союза оказать Украине макрофинансовую помощь в форме ссуды в размере до 500 млн. евро.

Эта помощь будет оказываться в рамках реализации программы, согласованной украинским правительством с Международным валютным фондом, которая направлена на поддержку Украины во времена глобального кризиса, сообщили УНИАН в Представительстве Еврокомиссии в Украине.

По информации Представительства, 29 октября Еврокомиссия приняла проект решения, которым рекомендует Совету ЕС оказать макрофинансовую помощь в форме ссуды в размере 500 млн. евро. Планируется, что финансирование будет осуществляться двумя частями, в случае выполнения условий программы. Помощь будет оказываться для поддержки реализации программы, согласованной украинским правительством с Международным валютным фондом, при условии ее выполнения. Она дополняет финансовую помощь, уже предоставленную МВФ Украине. Решение пройдет процедуру консультации с Европарламентом.

Предложенное финансирование дополнит финансовые ресурсы, которые предоставляются Европейским Союзом в форме программ бюджетной поддержки в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства (ЕИСП).

Глобальный экономический кризис существенно поразил Украину, начиная с середины 2008 года. В результате ухудшения состояния экономики и внешнеэкономической ситуации, в ноябре 2008 г. между Украиной и МВФ была достигнута договоренность о предоставлении 16,5 млрд. долларов США в рамках программы Stand-By.

Другие международные доноры, такие как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития, поддерживают усилия Украины, направленные на приспособление к новым экономическим условиям.

Макрофинансовая помощь является исключительным антикризисным инструментом ЕС, которым могут воспользоваться страны-соседи ЕС. Она предоставляется при условии выполнения программы сотрудничества страны с МВФ и дополняет ее. Возможность МВФ оказывать помощь странам, которые оказались в сложной финансовой ситуации, значительно усиливается участием стран-членов ЕС и других членов МВФ. ЕС недавно принял решение о предоставлении МВФ 125 млрд. евро, что составляет 35% роста кредитной возможности МВФ, – с 250 млрд. до 750 млрд. долларов США.

Финансирование макрофинансовой помощи в форме ссуды происходит путем рыночных заимствований ЕС. Средства предоставляются на подобных финансовых условиях. Гранты макрофинансовой помощи финансируются из бюджета Европейского Союза.

Соцполитика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

Президент отметил, что, подписывая данный закон, исходил из того, что единственным базовым социальным стандартом в Украине является прожиточный минимум, к которому привязываются и заработные платы, и пенсии, и десятки социальных программ, в том числе для инвалидов и детей-сирот.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул недопустимость ведения полемики вокруг обеспечения человека необходимым уровнем прожиточного минимума, который обеспечивал бы его биологические потребности. Также В.ЮЩЕНКО отметил, что нельзя прожиточный минимум относить к компромиссу в связи с проблемами с наполнением государственного бюджета.

При этом Президент заметил, что в этом вопросе необходимо исключить любой политический пиар.

Он также назвал аморальной попытку решать проблемы бюджета за счет пенсионеров и людей, получающих минимальную заработную плату. «Я никогда не позволю спекулировать на этой теме», - сказал Президент.

Он заметил, что из-за непродуманной политики правительства реально доходы людей упали в этом году на 11%. «Поэтому этим решением я привожу правительство к ответственности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, глава государства не считает, что для реализации данного закона нужно большое количество дополнительных средств. По его подсчетам, на 2009 год для выплат пенсий дополнительно нужно приблизительно 1 млрд. грн., для выплат минимальных зарплат – 300-350 млн. грн. По словам В.ЮЩЕНКО, в 2010 году на пенсии дополнительно нужно будет от 5,5 до 6 млрд. грн., на зарплаты для бюджетников – 4,5-5,1 млрд. грн.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня проблема не в дефиците ресурсов, а в политической воле. «Реклама некоторых кандидатов, которая висит на всех столбах, стоит, по оценкам экспертов, больше одного миллиарда. Проблема не в деньгах, а в совести», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он обратил внимание на то, что сегодня премьер-министр раздает обещания относительно повышения зарплаты всем, кто так или иначе будет задействован в избирательной кампании. В частности, это касается сельских и поселковых председателей, почтальонов и людей тех профессий, которых обычно приглашают в избирательные комиссии – медиков, учителей, библиотекарей.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины с «Позитивного» на «Стабильный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в то же время подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины: по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «CCC+/С»; по обязательствам в национальной валюте — на уровне «В-/С». Кроме того, подтвержден рейтинг по национальной шкале — на уровне «uaBBB».

«Пересмотр прогноза отражает недавно возобновившуюся неопределенность относительно выполнения условий программы Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении этой стране стабилизационного кредита до предстоящих президентских выборов (17 января 2009 г.)», — заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Фрэнк ГИЛЛ.

Также отмечается, что недавние, обусловленные политическими факторами предложения увеличить социальные расходы подразумевают, что дефицит консолидированного общественного сектора (включая перечисления «Нафтогазу») превысит 10% ВВП в 2009 г., что также отражает более низкое, чем заложено в бюджете, поступление доходов.

Кроме того, существует неопределенность по поводу того, будет или нет в действительности увеличен размер минимальной зарплаты — в связи с несогласованностью, существующей по этому вопросу среди различных ветвей власти и противоборствующих политических сил относительно возможности такой политики в отношении заработной платы (и, соответственно, роста пенсионного дефицита, который такая политика предполагает).

В сообщении указывается, что до решения этого вопроса предоставление следующего запланированного транша кредита МВФ на 3,9 млрд. долл., по всей вероятности, будет отложено, что опять приведет к дефициту финансового счета Украины. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на доверие инвесторов к банковской системе и на стабильность валютного курса.

S&P отмечает, что качество активов банковской системы Украины продолжает ухудшаться, что приводит к увеличению условных обязательств правительства и негативно влияет на экономический рост. Более того, в отсутствие финансирования со стороны МВФ источники бюджетного финансирования, по всей видимости, будут ограничены, что повышает риск того, что дефицит будет монетизирован.

Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков по суверенным рейтингам. Слабые институты и относительно короткие политические циклы в Украине препятствуют реализации жизненно важных, по мнению рейтингового агентства, бюджетных и структурных реформ, а также финансовой устойчивости государства в долгосрочном периоде.

«Если Украина будет выполнять условия программы МВФ, это может заложить основы для более устойчивого роста и более высоких бюджетных показателей в долгосрочном периоде и, следовательно, приведет к повышению суверенных рейтингов, — подчеркнул Ф.ГИЛЛ. — С другой стороны, дальнейшее невыполнение условий программы, а также введение мер особого характера может дестабилизировать экономику, а также уменьшить доверие к финансовой системе, в свою очередь, приводя к оттоку капитала, с негативным последствиями для суверенных рейтингов Украины».

Эпидемия гриппа Министерство здравоохранения с целью минимизации влияния эпидемии вируса гриппа А/H1N1 на состояние здоровья населения и национальную безопасность государства предлагает прекратить работу учебных заведений всех уровней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также министерство рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий и работу заведений и учреждений, где скапливается на длительное время население (компьютерные залы, развлекательные учреждения и тому подобное);

Кроме того, Минздрав подчеркивает необходимость усилить противоэпидемические режимы в аэропортах, на вокзалах, в метрополитене, транспортных средствах, на рынках, предприятиях торговли, общественного питания, на производстве.

Считает Минздрав необходимым продолжить проведение прививок против сезонного гриппа контингентов риска.

По данным пресс-службы, в Украине предусмотрено около 20,5 тыс. инфекционных коек (из которых 42% - боксованные) и 30,5 тыс. могут быть перепрофилированы.

Выделены специализированные палаты для размещения больных и лиц с подозрением на новый грипп А(H1/N1) - Калифорния, разработаны планы перепрофилирования коек в других отделениях для развертывания госпитальных баз на случай эпидосложнений.

Также Минздрав предлагает органам исполнительной власти: ввести в действие комплексные планы по проведению противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий, предусмотреть выделение дополнительных ассигнований на эти цели; ввести в действие план перепрофилирования стационаров для госпитализации больных с гриппом, вызванным высокопатогенным вирусом, и подозрительных на это заболевание. Кроме того, рекомендуется предусмотреть выделение дополнительного специализированного автотранспорта для перевозки больных, средств связи, создание запаса лекарственных препаратов для профилактики и лечения больных, дезинфекционных средств и медицинского оборудования, обеспечения, при необходимости, охраны.

Просит министерство и осуществлять широкую санитарно-просветительскую работу среди населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций и обеспечить вирусологические лаборатории оборудованием, питательными средами, тест-системами для диагностики острых респираторных вирусных инфекций и гриппа типа А/H1N1/Калифорния/04/09.

По данным Министерства здравоохранения, пандемический грипп А/H1N1 поражает, прежде всего, молодое работоспособное население. Возраст большинства умерших достигает от 20 до 50 лет, есть и случаи смерти 2-х детей.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА относительно ситуации, сложившейся в результате распространения вируса А/H1N1-Калифорния в Украине. (УНИАН: по состоянием на 30 октября ОРВИ в Украине заболели свыше 81 тыс. человек, умерли 33 чел.).

По словам министра, особенностью эпидпроцесса является поражение беременных с трагическими последствиями – гибелью плода, а в 2-х случаях и матери.

Вообще группами риска заболевания являются люди трудоспособного возраста, беременные, дети раннего возраста и пожилые люди, которые, как правило, не поражаются массово, но имеют высокий риск осложнений и смертности, отмечает министр.

Осложняется ход заболеваний в случае наличия сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, сахарного диабета, ослабления иммунной системы, ожирения и т. п.

По словам министра, вторая особенность вируса – быстрое распространение по территории. Случаи уже регистрируются в Винницкой, Хмельницкой, Закарпатской, Ривненской областях.

Третья – молниеносное течение от начала до развития нетипичной пневмонии, которая в случае возникновения очень тяжело поддается лечению.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, врачи-практики видели клиническую картину вирусной пневмонии, лабораторное подтверждение диагноза есть, к сожалению, технологически достаточно сложным, продолжительным по времени. Однако, на сегодня, имея предварительные результаты лабораторных исследований, мы можем говорить о распространении в Украине вируса гриппа (А H1N1- Калифорния), пандемия которого сегодня охватила страны мира.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире уже зарегистрировано 417 тыс. 813 только лабораторно подтвержденных случаев заболеваний людей, вызванных пандемическим вирусом (А/H1N1-Калифорния), из них 5 тыс. 455 окончились смертью пациентов, сообщил В.КНЯЗЕВИЧ.

Он сообщил, что сегодня ночью провел в Тернополе совещание руководителей управлений здравоохранения, научных учреждений, главных государственных санитарных врачей и представителей местной исполнительной власти районного, городского и областного уровней западного региона.

По его словам, данные развития эпидпроцесса в пораженных областях, клиническая картина течения заболевания, предварительные результаты лабораторных исследований позволяют с высокой степенью вероятности сделать вывод:

Во-первых: в Украине начался активный эпидпроцесс острых вирусных респираторных инфекций с циркуляцией возбудителей как сезонного, так и пандемического гриппа (А/H1N1-Калифорния);

Во-вторых: количество заболеваний в этих областях превысили эпидемический порог, что на 2-3 месяца опережает предыдущие годы;

В-третьих: имеющаяся информация дает основания прогнозировать быстрое распространение инфекции на всю территорию Украины;

В-четвертых: ожидается значительное количество заболевших в короткий промежуток времени, с высоким процентом тяжелого течения заболевания и количеством летальных исходов.

(УНИАН)