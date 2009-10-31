Богатырёва опровергает сообщение о случаях легочной чумы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА опровергает сообщение о выявлении у больных в западных регионах легочной чумы.

Об этом она сказала вчера в эфире программы «Шустер live» на ТРК «Украина», комментируя соответствующее заявление кандидата в президенты Инны БОГОСЛОВСКОЙ.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, сегодня выявлены лишь случаи заболевания гриппом А/H1N1.

«Я вас очень прошу не говорить, что это чума, не говорить о том, что медики говорят, что по клиническим признакам - это не вирусная инфекция. Это неправда», - подчеркнула секретарь СНБО.

«Я вас очень прошу, взвешенно оценивать ситуацию», - добавила она.

Р.БОГАТЫРЁВА подчеркнула, что каждый чиновник или политик, который предоставляет недостоверную или неподтвержденную информацию, должен отвечать перед гражданами.