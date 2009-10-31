Богатырева: СНБО поручит Генпрокуратуре "найти стрелочника"

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручит Генеральной прокуратуре изучить действия чиновников и работу медицинских учреждений, которые несвоевременно отреагировали на распространение в Украине гриппа А/H1N1.

Об этом сообщила секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА в эфире программы Шустер live» на ТРК «Украина».

По ее словам, соответствующее решение СНБО будет введено в действие указом Президента в ближайшее время.

«Все случаи будут расследованы, никто не избежит ответственности», - отметила секретарь СНБО.

Она подчеркнула, что основанием для проведения вчерашнего заседания Совета национальной безопасности и обороны был тот факт, что эпидемиологическая ситуация выходила из-под контроля, «и фактически могла быть неуправляемой в любую минуту».

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, сегодняшняя ситуация продемонстрировала, что в Украине не были приняты меры своевременного предотвращение распространения эпидемии.

«К сожалению, мне кажется, что и здесь (в студии – УНИАН) и на заседании СНБО соответствующие руководители говорили только о последствиях, с которыми мы имеем сейчас дело», - сказала она.

«33 смерти – это приговор политической системы подбору кадров и применению кадровых назначений на те или другие должности в стране», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА, обратив внимание на недостатки в работе санитарно-эпидемиологической службы. По ее словам, эта служба требует в немедленного переоснащения, изменения системы работы и подбора кадров. Она сообщила, что СНБО принял решение на отдельном заседании рассмотреть новую систему государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Также СНБО будет предлагать кадровые изменения в системе Министерства здравоохранения.

Кроме того, в решении Совета речь будет идти о необходимости немедленного возвращения научно-исследовательских учреждений в подчинение Минздрава для научного сопровождения решения той или другой проблемы. Речь пойдет и о необходимости развертывания лабораторий для исследования вирусов, выработки вакцины. Кроме того, Совбез будет предлагать ввести в свой состав министра здравоохранения и, возможно, председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы по должности.

Также Р.БОГАТЫРЁВА высказала мнение, что Служба безопасности Украины должна изучить ситуацию с безосновательным повышением цен на лекарства в период эпидемии.

«Я думаю, что и Служба безопасности приобщится к этому вопросу. И ответственность правительства, на участке контроля за ценами, должна быть адекватно установленной», - подчеркнула она.