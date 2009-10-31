Опрос: Политические силы против введения чрезвычайного положения

Представители парламентских политических сил высказываются против введения чрезвычайного положения в связи с эпидемией гриппа.

Опрошенные еженедельником «Зеркало недели» (№42 (770) 31 октября - 6 ноября в 2009 г.) представители украинских политических партий высказались против введения чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией гриппа.

«Какое чрезвычайное положение? И с какой стати мы его должны поддерживать? Государство должно обеспечить согласованную работу всех профильных органов власти: Минздрав, МЧС, санэпидемстанции, если нужно, так и резервистов. Имеющихся организационных ресурсов вполне достаточно, чтобы справиться с бедой без всякого чрезвычайного положения. Просто нужно концентрироваться на максимальной эффективности государственного ресурса», — заявил заместитель председателя парламентской фракции Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ.

В общих чертах согласна с ним и член президиума фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, хотя она не исключает и возможной поддержки введения ЧП в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Это вопрос на фракции еще не обсуждался. Мое личное мнение заключается в следующем: на сегодняшний момент я не вижу необходимости введения чрезвычайного положения. Однако не исключаю, что, в случае ухудшения ситуации, решение о введении ЧП имело бы смысл поддержать. Для рассмотрения, в том числе и этого вопроса, необходимо безотлагательно, не ожидая понедельника, провести парламентское заседание, посвященное эпидемии», — заявила А.ГЕРМАН.

Считает введение ЧП лишним и представитель Блока Юлии Тимошенко Андрей ПОРТНОВ.

«Фракция по этому поводу еще не собиралась. Однако я уверен, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО и наша фракция предложат более эффективные методы защиты граждан чем те, которые способен предложить Президент с целью воспользоваться поводом и сорвать выборы», — заявил он.

В соответствии с украинским законодательством, в случае, если необходимость введения ЧП мотивирована не военными или террористическими, а естественными или техногенными угрозами (например, пандемией), предложение о его введении подает Кабинет Министров.

Чрезвычайное положение вводится президентским указом, но только после утверждения Верховной Радой.