Минздрав предлагает закупить 15 млн. доз вакцины от гриппа А/H1N1

Материалы касательно эпидемии гриппа, подготовленные руководством Министерства здравоохранения для заседания Кабинета министров Украины, содержат предложение о закупке 15,3 млн. доз вакцины от гриппа А/H1N1.

Об этом пишет издание «Зеркало недели» (№ 42 от 31 октября - 6 ноября 2009 года) со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

В частности, в документе содержится предложение о покупке 15 млн. 302 тыс. 487 доз вакцины для дальнейшего распространения среди групп риска.

1045 тыс. доз Минздрав предлагает распространить среди работников сферы здравоохранения, 530 тыс. – среди беременных женщин, 7928 тыс. – среди детей в возрасте после 6 месяцев. Остальные дозы Минздрав предлагает распределить среды больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, а также среди студентов 5-6 курсов медицинских ВУЗов страны.

При этом в документе нет никаких пояснений того, почему вопрос о закупке противогриппозной вакцины возник только после начала эпидемии, хотя авторы документа и утверждают, что возможную вспышку пандемического гриппа «МОЗ Украины прогнозировал еще весной текущего года».

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения подтвердило 33 случая смерти от гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, начиная с 19 октября, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

По состоянию на 9.00 30 октября, количество заболевших составляет 81 тыс., из них 33,5 тыс. - дети. Госпитализировано 2 341 человек, из них 1 100 детей.

Минздрав объявил в Украине эпидемию гриппа A/H1N1.

Кабмин ввел карантин в 9 областях в связи с эпидемией гриппа А/H1N1, и ввел запрет на проведение массовых мероприятий и каникулы в учебных учреждениях на 3 недели.