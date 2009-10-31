Тимошенко поручила создать дополнительныхе места в больницах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству здравоохранения, государственным администрациям всех уровней, Совету министров Крыма, городским властям Киева и Севастополя в связи с эпидемией гриппа обеспечить создание дополнительных мест в больницах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня во время селекторного совещания с участием председателей облгосадминистраций и региональных отделений санитарно-эпидемиологических служб.

«Для председателей областных государственных администраций, районных государственный администраций, для Совета министров Автономной Республики Крым я сейчас прошу сформулировать задание, которое касается изучения всех резервных возможностей относительно создания дополнительных мест для оказания помощи людям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, речь идет о возможном использовании санаторных баз.

Кроме того, премьер-министр поручила во всех областях и районах создать специальные «горячие» телефонные линии, которые будут связаны с больницами, с работой бригад скорой медицинской помощи.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила во всех регионах создать оперативные штабы, которые будут подчинены Государственной чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Именно такая вертикаль должна быть создана», - подчеркнула глава правительства.