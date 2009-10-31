МЧС: слухи о распылении над Киевом веществ от гриппа недействительны

Появившиеся слухи о распыление над Киевом веществ для борьбы с вирусными инфекциями не соответствуют действительности.

Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства чрезвычайный ситуаций Игорь КРОЛЬ в комментарии интернет-изданию «Украинская правда».

«Кто-то целенаправленно звонит в СМИ и выкидывает подобную информацию. Сидит сейчас где-то у себя дома, в офисе, смотрит Интернет и получает удовольствие», - сказал он.

При этом И.КРОЛЬ добавил, что «пресс-служба МЧС призывает не верить никаким провокациям, а доверять только официальной информации правительства, Минздрава, МЧС».

Он также напомнил, что на протяжении года были такие провокации, «чтобы сорвать курортный сезон, несколько раз были слухи, что «взрывалась» Чернобыльская атомная станция».

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения объявило в Украине эпидемию гриппа A/H1N1.

По состоянию на 9:00 30 октября, количество заболевших составляет 81 тыс., из них 33,5 тыс. - дети. Госпитализировано 2 341 человек, из них 1 100 детей.

Минздрав подтвердил 33 случая смерти от гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, начиная с 19 октября, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Кабмин ввел карантин в 9 областях в связи с эпидемией гриппа А/H1N1, и ввел запрет на проведение массовых мероприятий и каникулы в учебных учреждениях на 3 недели.