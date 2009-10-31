Минэкономики зафиксирует оптовые цены на все медпрепараты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству экономики совместно с Государственной инспекцией по контролю за ценами зафиксировать оптовые цены на все медицинские препараты.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня во время селекторного совещания с участием председателей облгосадминистраций и региональных отделений санитарно-эпидемиологических служб.

«Это чрезвычайно важно, чтобы Министерство экономики дало ориентировку как для закупок по импорту, так и для закупок на внутреннем рынке», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Минэкономики и Госинспекция по контролю за ценами должны создать рабочую группу для установления и фиксации оптовых цен на лекарственные препараты, а также на медицинское оборудование.