Тимошенко поручила ГНА контролировать аптеки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственной налоговой администрации, Государственной инспекции по контролю за ценами и Государственной инспекции по контролю за качеством лекарственных средств Министерства здравоохранения с 2 ноября проводить проверки аптек на предмет наличия лекарств от гриппа и ОРВИ и цен на них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с участием председателей облгосадминистраций и региональных отделений санитарно-эпидемиологических служб.

«Будут контролироваться аптеки по двум направлениям: первое – это наличие минимального пакета медикаментов и медицинских средств, которые утверждены Министерством здравоохранения, и второе – все эти три органа будут проверять оптовые контракты на продажу лекарств в тот период, когда не было повышенного спроса на лекарства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что правительство не позволит в связи с повышением спроса на профилактические лекарственные средства необоснованно повышать цены на них.

«Мы не допустим мародерства на этих неприятных эпидемических обстоятельствах, сложившихся сегодня в стране», - подчеркнула она.

Глава правительства заявила, что все аптеки, которые необоснованно повышают цены на лекарства, будут лишены лицензий без права их возвращения.