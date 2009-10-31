На Филиппины обрушился мощный тайфун

Новый мощный тайфун "Миринаэ" обрушился в субботу на столицу Филиппин Манилу и ее окрестности, погибли семь человек, еще семь считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Тайфун, сила ветра которого составляла 150 километров в час, а временами порывы достигали и 185 километров в час, пришел на остров Лусон к северо-востоку от столицы еще ночью, затем циклон прошел западнее через море к югу от Манилы и ослаб до тропического шторма к полудню субботы. "Циклон уходит в сторону Южно-китайского моря",- сказал глава службы синоптиков Натаниел Круз. По его словам, угроза, связанная с "Миринаэ", завершается.

По предварительным данным, "Миринаэ" движется в сторону Вьетнама. Министр обороны Филиппин Гильберт Теодоро (Gilbert Teodoro) в четверг в связи с угрозой тайфуна призвал соотечественников отказаться от традиционного посещения кладбищ в выходные во время католического Дня всех святых.

В конце сентября тропическая буря "Кетсана" нанесла удар по столице Филиппин и прилегающим к ней районам, погибли 464 человека. Тайфун "Парма"в начале октября привел к гибели еще 465 филиппинцев. От двух ударов стихии пострадали до девяти миллионов филиппинцев, в открытых правительством лагерях для беженцев остается около 122 тысяч человек.

Неделю назад тайфун "Лупит" также надвигался на Филиппины, однако его траектория сменилась. Между тем этот тайфун вызвал проливные дожди, которые вынудили власти провести в ряде районов эвакуацию населения. Тогда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила направить на Филиппины чрезвычайную бригаду для оказания местным медикам помощи в борьбе с эпидемией острого инфекционного заболевания - лептоспироза - в районе Манилы.

Эпидемия возникла из-за наводнений, вызванных бурями. Жертвами заболевания стали почти 150 человек, и еще более двух тысяч заражены. Филиппинские медики также опасаются вспышки в пострадавших районах эпидемий лихорадки денге и холеры.