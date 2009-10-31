Минздрав: В Украине подтверждено 13 случаев заболевания гриппом А/H1N1

В Украине уже подтверждено 13 случаев заболевания гриппом А/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

“На сегодняшний день у нас уже подтверждено 13 случаев”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения объявило в Украине об эпидемии гриппа A/H1N1.

По состоянию на 9.00 30 октября количество больных составляет 81 тыс., из них 33,5 тыс. - дети. Госпитализировано 2 тыс. 341 чел., из них 1 тыс. 100 детей.

Минздрав подтвердил 33 случая смерти от гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, начиная с 19 октября, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Кабмин ввел карантин в 9 областях в связи с эпидемией гриппа А/H1N1, ввел запрет на проведение массовых мероприятий и продлил каникулы в учебных заведениях на 3 недели.