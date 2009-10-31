Фирма, выигравшая тендер по закупке тестов на грипп А/H1N1, - липовая

Тендер на закупку тест-систем для диагностики гриппа А/H1N1 выиграла фирма, которая не производит тест-систем для практического здравоохранения.

Об этом пишет сегодня издание «Зеркало недели» (№ 42 от 31 октября - 6 ноября 2009 года). Журналисты еженедельника пытаются разобраться, куда пошли 50 млн. грн. из госбюджета, выделенные на меры по противодействию эпидемии.

«Судя по информации, выделены они (деньги - УНИАН) были не только на бумаге — летом проводились тендеры, шли закупки. Но даже сегодня, в разгар эпидемии в нескольких областях, вы не найдете на официальных сайтах — куда и на что были потрачены эти деньги», - отмечает издание.

«Может быть, потому что тратились они традиционно для нашей страны — по отработанным схемам. Во-первых, не было выбора — решили, что все — от тест-систем и медикаментов до лабораторного оборудования — лучше будет покупать у одного участника. Не будем уточнять — для кого. Это дело компетентных органов», - пишут авторы материала.

По имеющейся у «Зеркала недели» информации, Генеральная прокуратура получила необходимую информацию, и теперь выясняет, для кого и под кого прописывали такие схемы.

«Во-вторых, благое намерение потратить пару миллионов гривен на закупку тест-систем для диагностики гриппа — не только сезонного, но, в первую очередь, А/H1N1 закончились, мягко говоря, конфузом. Наши источники в Минздраве сообщили, что тендер странным образом выиграла фирма, которая не производит тест-систем для практического здравоохранения», - отмечается в материале.

Главный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ от комментария отказался, сославшись на пресс-конференцию, хотя в то время он ее не проводил.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения объявило в Украине об эпидемии гриппа A/H1N1.

Сегодня, 31 октября, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что в Украине уже подтверждено 13 случаев заболевания гриппом А/H1N1.