На Львовщине вирусной инфекцией заболело свыше 400 милиционеров

В Львовской области вирусной инфекцией заболело более 400 работников милиции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сообщил начальник Львовского городского управления внутренних дел Игорь ЦИКАЛО, во Львове вирусной инфекцией заболело более 100 работников милиции.

Он отметил, что наиболее массово стали болеть участковые инспекторы милиции, работники уголовного розыска и патрульно-постовой службы.

«Наблюдаем высокий уровень заболеваемости среди наших работников, которые больше всего контактируют с людьми. В настоящее время нет возможности их обеспечить масками-респираторами. Пока во Львове полностью обеспечены масками только работники ГАИ», - сообщил И.ЦИКАЛО.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей Главного управления МВД во Львовской области, в настоящее время в целом по области зарегистрировано более 400 больных милиционеров.