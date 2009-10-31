СНБО: не надо политизировать ситуацию...

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА призывает не политизировать ситуацию с выявлением в Украине гриппа А/H1N1.

Об этом она сказала вчера в эфире программы Шустер live» на ТРК «Украина».

«Я сегодня обращаюсь ко всем политикам: прекратите использовать эту ситуацию в политических целях, в пиар-кампаниях», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Она также предостерегла политтехнологов от использования темы эпидемии для повышения рейтингов политиков.

«Чтобы эта тема не стала заложницей или способом пиара для тех людей, которые являются кандидатами на должность Президента», - сказала она.

По словам секретаря СНБО, Президент Виктор ЮЩЕНКО, проведя заседание Совета нацбезопасности и обороны, подал пример того, что нужно действовать, а не говорить.