Минобороны приостанавливает осенний призыв в связи с гриппом

Министерство обороны Украины решило приостановить осенний призыв в армию в связи со вспышкой гриппа A/H1N1 в западных регионах страны, сообщил на пресс-конференции в субботу начальник главного медицинского управления, начальник медслужбы Вооруженных сил Украины Петр Мельник.

Как сообщалось, по последним данным министра здравоохранения, выявлены 13 случаев свиного гриппа, среди них - один с летальным исходом. В целом, на западе Украины заболели респираторными заболеваниями, по разным данным, более 90 тысяч человек. От 33 до 39 человек - сведения уточняются - скончались. В пятницу Минздрав объявил в стране эпидемию высокопатогенного гриппа. Правительство объявило карантин в девяти областях Украины на западе страны и запретило общественные мероприятия по всей стране.

"Принято решение приостановить на две-три недели призыв в армию, до тех пор пока ситуация не стабилизируется", - сказал Петр Мельник. По его словам, все, кто уже призван этой осенью, находятся на карантине, их осматривают врачи.