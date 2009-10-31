В России грипп A/H1N1 начал вытеснять сезонный

Пандемический грипп в России уже начал вытеснять сезонный, сообщает РИА Новости. По данным замминистра здравоохранения и социального развития Вероники Скворцовой, почти 80% случаев гриппа, регистрируемого в России, вызваны вирусом A/H1N1.

По официальным данным Роспотребнадзора, в России такой диагноз подтвержден почти у двух тысяч россиян. Во вторник главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко подтвердил два летальных случая в Забайкальском крае, в тот же день Минздравсоцразвития России сообщило, что в регионе не два, а три случая смерти, а также заявило о смерти 53-летней женщины от нового гриппа в Москве. В четверг стало известно о гибели 39-летней женщины в Красноярском крае.

В связи со стремительным развитием событий в России принято решение начать вакцинацию от нового гриппа не в начале декабря, как планировалось ранее, а уже 9 ноября. Новая дата начала вакцинации, обозначенная Минздравом, подхлестнула производителей ускорить темпы наработки вакцины на предприятиях.

По словам пресс-секретаря научно-производственного объединения (НПО) "Микроген" Тимофея Пешкова, работники предприятий в Уфе и Иркутске, где производят вакцины, работают, как говорится, "не покладая рук", по 12-16 часов в сутки, без выходных. На этой неделе все производители вакцин получили сертификаты и начали масштабное производство.

По данным НПО "Микроген", предприятие уже наработало несколько миллионов доз вакцины и на следующей неделе начнет поставки в регионы. Производители предполагают, что первыми вакцину получат те регионы, где на сегодняшний день наблюдается резкий рост заболеваемости как сезонным, так и свиным гриппом.

Не менее остро в России стоит вопрос с заболеваемостью сезонным гриппом. В Москве эпидемический порог превышен на 21%. Непростая ситуация и в Дальневосточном, Сибирском и Северо-западном федеральных округах. По словам Онищенко, превышение эпидпорога по заболеваемости сезонным гриппом сейчас зафиксировано на Сахалине, в Хабаровске, Чите и Благовещенске, то есть в тех регионах, которые граничат с Китаем.

По данным Роспотребнадзора, более 45 тысяч детей и студентов в России находятся на вынужденных каникулах из-за того, что их учебные заведения и детские сады закрылись на карантин в связи с заболеваемостью сезонным гриппом и ОРВИ. На карантин закрылись классы или полностью закрылись школы, детские сады и вузы в Воронежской, Сахалинской, Калининградской, Мурманской областях, в республиках Хакасия, Коми и Саха (Якутия), Татарстан, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Одной из главных рекомендаций медиков в условиях подъема заболеваемости остаются ношение масок в людных местах, а также соблюдение правил личной гигиены и прививки.