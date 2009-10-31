В России начат 2-й этап испытаний вакцин против "свиного" гриппа

В настоящее время в ведущих институтах России идет второй этап испытаний вакцин на взрослых добровольцах, сообщает РИА Новости.

Первый этап уже показал их безопасность, после чего было дано "добро" на вакцинацию взрослого населения. На втором этапе вирусологам предстоит выяснить эффективность вакцин, то есть определить, вакцинация будет двукратная или однократная. В первую очередь предполагается привить более 3,5 миллиона работников здравоохранения и студентов-медиков.

На втором этапе предполагается привить порядка 30 миллионов граждан из так называемой "группы риска": педагогов, школьников, работников транспорта и связи, сотрудников МВД и МЧС, а также беременных женщин. На этой неделе производители также определились с клиническими учреждениями, на базах которых будут проходить исследования вакцины на детях.

Испытания будут проходить в Санкт-Петербурге, Смоленске и Перми и, как ожидается, начнутся в понедельник, 2 ноября.

Как лечиться от свиного гриппа. В пятницу Минздрав распространил новые схемы лечения нового гриппа. Специалисты рекомендуют при первых симптомах гриппа принимать арбидол и кагоцел. Врачи обратили внимание, что сочетание этих двух препаратов дает очень хороший эффект. Медики также убедились, что свиной грипп хорошо лечится альфа и гамма интерферонами, ингаверином и тамифлю. Беременным женщинам специалисты рекомендуют пользоваться интерферонами в виде суппозиториев.