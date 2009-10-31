Ющенко заявляет, что от гриппа скончалось 48 человек

Количество скончавшихся от гриппа людей на западе Украины составило 48 человек, заявил президент Украины Виктор Ющенко на совещании во Львове в субботу, сообщает ZAXID.NET.

"В Украине гриппом и ОРВИ на 31 октября заболели 154,2 тысячи человек. Умерли 48 больных, из них двое - дети", - цитирует его слова издание.

По последним данным министра здравоохранения, выявлены 13 случаев свиного гриппа, среди них - один с летальным исходом. В целом, на западе Украины заболели респираторными заболеваниями, по разным данным, от более 80 до более 90 тысяч человек, а умерли, по разным данным, от 33 до 39 человек.

В пятницу Минздрав объявил об эпидемии в стране высокопатогенного гриппа. Правительство объявило карантин в девяти областях Украины на западе страны и запретило общественные мероприятия по всей стране., - приводит высказывание Ющенко западноукраинское издание .