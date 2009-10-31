Главное на 31 октября

Хроника дня

*** Главные новости дня: Ющенко заявляет, что от гриппа уже скончалось 48 человек, в т.ч. двое детей, Минздрав подтверждает 13 случаев заболевания гриппом А/H1N1 и только 1 летальный; Тимошенко распорядилась создать дополнительные места в больницах; Богатырёва опровергает сообщение о случаях легочной чумы у больных западного региона; на фондовых рынках США произошел мощный спад Эпидемия: Ющенко заявляет, что в Западной украине от гриппа скончалось 48 человек

Количество скончавшихся от гриппа людей на западе Украины составило 48 человек, заявил президент Украины Виктор Ющенко на совещании во Львове в субботу, сообщает ZAXID.NET.

"В Украине гриппом и ОРВИ на 31 октября заболели 154,2 тысячи человек. Умерли 48 больных, из них двое - дети", - цитирует его слова издание.

По последним данным министра здравоохранения, выявлены 13 случаев свиного гриппа, среди них - один с летальным исходом. В целом, на западе Украины заболели респираторными заболеваниями, по разным данным, от более 80 до более 90 тысяч человек, а умерли, по разным данным, от 33 до 39 человек.

В пятницу Минздрав объявил об эпидемии в стране высокопатогенного гриппа. Правительство объявило карантин в девяти областях Украины на западе страны и запретило общественные мероприятия по всей стране., - приводит высказывание Ющенко западноукраинское издание .

Минздрав подтверждаето 13 случаев заболевания гриппом А/H1N1-

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

“На сегодняшний день у нас уже подтверждено 13 случаев”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения объявило в Украине об эпидемии гриппа A/H1N1.

По состоянию на 9.00 30 октября количество больных составляет 81 тыс., из них 33,5 тыс. - дети. Госпитализировано 2 тыс. 341 чел., из них 1 тыс. 100 детей.

Минздрав подтвердил 33 случая смерти от гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, начиная с 19 октября, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Кабмин ввел карантин в 9 областях в связи с эпидемией гриппа А/H1N1, ввел запрет на проведение массовых мероприятий и продлил каникулы в учебных заведениях на 3 недели.

Богатырёва опровергает сообщение о случаях легочной чумы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА опровергает сообщение о выявлении у больных в западных регионах легочной чумы.

Об этом она сказала вчера в эфире программы «Шустер live» на ТРК «Украина», комментируя соответствующее заявление кандидата в президенты Инны БОГОСЛОВСКОЙ.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, сегодня выявлены лишь случаи заболевания гриппом А/H1N1.

«Я вас очень прошу не говорить, что это чума, не говорить о том, что медики говорят, что по клиническим признакам - это не вирусная инфекция. Это неправда», - подчеркнула секретарь СНБО.

«Я вас очень прошу, взвешенно оценивать ситуацию», - добавила она.

Р.БОГАТЫРЁВА подчеркнула, что каждый чиновник или политик, который предоставляет недостоверную или неподтвержденную информацию, должен отвечать перед гражданами.

Тимошенко поручила создать дополнительныхе места в больницах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству здравоохранения, государственным администрациям всех уровней, Совету министров Крыма, городским властям Киева и Севастополя в связи с эпидемией гриппа обеспечить создание дополнительных мест в больницах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня во время селекторного совещания с участием председателей облгосадминистраций и региональных отделений санитарно-эпидемиологических служб.

«Для председателей областных государственных администраций, районных государственный администраций, для Совета министров Автономной Республики Крым я сейчас прошу сформулировать задание, которое касается изучения всех резервных возможностей относительно создания дополнительных мест для оказания помощи людям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, речь идет о возможном использовании санаторных баз.

Кроме того, премьер-министр поручила во всех областях и районах создать специальные «горячие» телефонные линии, которые будут связаны с больницами, с работой бригад скорой медицинской помощи.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила во всех регионах создать оперативные штабы, которые будут подчинены Государственной чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Именно такая вертикаль должна быть создана», - подчеркнула глава правительства.

Тимошенко поручила ГНА контролировать аптеки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственной налоговой администрации, Государственной инспекции по контролю за ценами и Государственной инспекции по контролю за качеством лекарственных средств Министерства здравоохранения с 2 ноября проводить проверки аптек на предмет наличия лекарств от гриппа и ОРВИ и цен на них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с участием председателей облгосадминистраций и региональных отделений санитарно-эпидемиологических служб.

«Будут контролироваться аптеки по двум направлениям: первое – это наличие минимального пакета медикаментов и медицинских средств, которые утверждены Министерством здравоохранения, и второе – все эти три органа будут проверять оптовые контракты на продажу лекарств в тот период, когда не было повышенного спроса на лекарства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что правительство не позволит в связи с повышением спроса на профилактические лекарственные средства необоснованно повышать цены на них.

«Мы не допустим мародерства на этих неприятных эпидемических обстоятельствах, сложившихся сегодня в стране», - подчеркнула она.

Глава правительства заявила, что все аптеки, которые необоснованно повышают цены на лекарства, будут лишены лицензий без права их возвращения.

Минобороны приостанавливает осенний призыв в связи с гриппом

Министерство обороны Украины решило приостановить осенний призыв в армию в связи со вспышкой гриппа A/H1N1 в западных регионах страны, сообщил на пресс-конференции в субботу начальник главного медицинского управления, начальник медслужбы Вооруженных сил Украины Петр Мельник.

Как сообщалось, по последним данным министра здравоохранения, выявлены 13 случаев свиного гриппа, среди них - один с летальным исходом. В целом, на западе Украины заболели респираторными заболеваниями, по разным данным, более 90 тысяч человек. От 33 до 39 человек - сведения уточняются - скончались. В пятницу Минздрав объявил в стране эпидемию высокопатогенного гриппа. Правительство объявило карантин в девяти областях Украины на западе страны и запретило общественные мероприятия по всей стране.

"Принято решение приостановить на две-три недели призыв в армию, до тех пор пока ситуация не стабилизируется", - сказал Петр Мельник. По его словам, все, кто уже призван этой осенью, находятся на карантине, их осматривают врачи.

В РФ начнется вакцинация от нового гриппа на месяц раньше Пандемический грипп в России уже начал вытеснять сезонный, сообщает РИА Новости. По данным замминистра здравоохранения и социального развития Вероники Скворцовой, почти 80% случаев гриппа, регистрируемого в России, вызваны вирусом A/H1N1.

По официальным данным Роспотребнадзора, в России такой диагноз подтвержден почти у двух тысяч россиян. Во вторник главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко подтвердил два летальных случая в Забайкальском крае, в тот же день Минздравсоцразвития России сообщило, что в регионе не два, а три случая смерти, а также заявило о смерти 53-летней женщины от нового гриппа в Москве. В четверг стало известно о гибели 39-летней женщины в Красноярском крае.

В связи со стремительным развитием событий в России принято решение начать вакцинацию от нового гриппа не в начале декабря, как планировалось ранее, а уже 9 ноября. Новая дата начала вакцинации, обозначенная Минздравом, подхлестнула производителей ускорить темпы наработки вакцины на предприятиях.

По словам пресс-секретаря научно-производственного объединения (НПО) "Микроген" Тимофея Пешкова, работники предприятий в Уфе и Иркутске, где производят вакцины, работают, как говорится, "не покладая рук", по 12-16 часов в сутки, без выходных. На этой неделе все производители вакцин получили сертификаты и начали масштабное производство.

По данным НПО "Микроген", предприятие уже наработало несколько миллионов доз вакцины и на следующей неделе начнет поставки в регионы. Производители предполагают, что первыми вакцину получат те регионы, где на сегодняшний день наблюдается резкий рост заболеваемости как сезонным, так и свиным гриппом.

Не менее остро в России стоит вопрос с заболеваемостью сезонным гриппом. В Москве эпидемический порог превышен на 21%. Непростая ситуация и в Дальневосточном, Сибирском и Северо-западном федеральных округах. По словам Онищенко, превышение эпидпорога по заболеваемости сезонным гриппом сейчас зафиксировано на Сахалине, в Хабаровске, Чите и Благовещенске, то есть в тех регионах, которые граничат с Китаем.

По данным Роспотребнадзора, более 45 тысяч детей и студентов в России находятся на вынужденных каникулах из-за того, что их учебные заведения и детские сады закрылись на карантин в связи с заболеваемостью сезонным гриппом и ОРВИ. На карантин закрылись классы или полностью закрылись школы, детские сады и вузы в Воронежской, Сахалинской, Калининградской, Мурманской областях, в республиках Хакасия, Коми и Саха (Якутия), Татарстан, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Одной из главных рекомендаций медиков в условиях подъема заболеваемости остаются ношение масок в людных местах, а также соблюдение правил личной гигиены и прививки.

В России начат 2-й этап испытаний вакцин

В настоящее время в ведущих институтах России идет второй этап испытаний вакцин на взрослых добровольцах, сообщает РИА Новости.

Первый этап уже показал их безопасность, после чего было дано "добро" на вакцинацию взрослого населения. На втором этапе вирусологам предстоит выяснить эффективность вакцин, то есть определить, вакцинация будет двукратная или однократная. В первую очередь предполагается привить более 3,5 миллиона работников здравоохранения и студентов-медиков.

На втором этапе предполагается привить порядка 30 миллионов граждан из так называемой "группы риска": педагогов, школьников, работников транспорта и связи, сотрудников МВД и МЧС, а также беременных женщин. На этой неделе производители также определились с клиническими учреждениями, на базах которых будут проходить исследования вакцины на детях.

Испытания будут проходить в Санкт-Петербурге, Смоленске и Перми и, как ожидается, начнутся в понедельник, 2 ноября.

Как лечиться от свиного гриппа. В пятницу Минздрав распространил новые схемы лечения нового гриппа. Специалисты рекомендуют при первых симптомах гриппа принимать арбидол и кагоцел. Врачи обратили внимание, что сочетание этих двух препаратов дает очень хороший эффект. Медики также убедились, что свиной грипп хорошо лечится альфа и гамма интерферонами, ингаверином и тамифлю. Беременным женщинам специалисты рекомендуют пользоваться интерферонами в виде суппозиториев.

ТЭК: «Закарпатгаз» шантажирует Ужгород невключением газа

Ужгородский городской совет обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой пресечь противоправную деятельность ОАО «Закарпатгаз» в отношении жителей города.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты Ужгородского горсовета приняли вчера на пленарном заседании.

В обращении говорится, что Ужгородский горсовет и исполнительный комитет не имеют никакой задолженности за потребленные заведениями бюджетной сферы энергоносители.

«Тем не менее, ОАО «Закарпатгаз», фактически осуществляя преступление, шантажирует весь город и орган местного самоуправления невключением газа. Выдвигают противоправные требования – погасить задолженность за газ, потребленный населением и другими структурами, что является грубым нарушением законов Украины», - заявляют депутаты.

Также они утверждают, что ОАО «Закарпатгаз» годами бесплатно пользуется газораспределительной сетью города, не платит ни копейки по сервитуту за земли, которые не могут использоваться на какие-либо другие потребности общественной жизни, что наносит многомиллионный ущерб городскому бюджету Ужгорода.

Кроме того, депутаты отмечают, что предприятие требует от населения по 3,5-5 тыс. грн. за технические условия на установление автономного газового отопления.

Городской председатель Ужгорода и депутаты считают, что вместо того, чтобы всячески способствовать введению автономного отопления и таким образом через энергосберегающие технологии укреплять национальную безопасность государства, ОАО «Закарпатгаз» ведет системную «антисоциальную, антигосударственную и откровенно криминальную деятельность».

«Считаем это недопустимым и требуем срочного вмешательства Генеральной прокуратуры с целью пресечения противоправной деятельности ОАО «Закарпатгаз», поскольку социальное напряжение становится взрывоопасным», - подытоживают депутаты.

Комментируя обращение горсовета, мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК заявил о «неединичных случаях, когда работники ОАО «Закарпатгаз» отключают от газа целые дома, мотивируя это отсутствием у потребителей технических условий. В частных разговорах они заявляют, что есть команда не давать газ РАТУШНЯКУ. Это уже является нескрываемым сговором олигархов, которые контролируют поставки газа и пытаются поставить на колени не только городского председателя Сергея РАТУШНЯКА, но и свыше ста тысяч ужгородцев».

Также Ужгородский горсовет решил, что в случае продолжения таких действий ОАО «Закарпатгаз» он запретит коммунальным предприятиям города предоставлять этому монополисту услуги по обеспечению водоснабжения и водоотвода и по вывозу мусора.

Фондовый рынок: На фондовых рынках США произошел мощный спад

Мощный спад зафиксирован в пятницу на американских фондовых рынках. По окончании торгов на Нью-йоркской фондовой бирже индекс Доу-Джонса - ведущий показатель деловой активности в США - снизился на 249,85 пункта /2,51 проц/ до отметки 9.712,73 пункта, сообщает ИТАР-ТАСС. Самое заметное снижение продемонстрировали котировки акций банков, а также энергетических и сырьевых компаний.

По оценке аналитиков, спад на фондовых рынках вызвал новый виток неуверенности инвесторов относительно темпов выхода национальной экономики из кризиса. Их пессимизм связан, в частности, с распространенным в пятницу министерством труда США данным, согласно которым в сентябре этого года объем потребительских расходов сократился на 0,5 проц, что стало самым значительным снижением этого показателя за последние 9 месяцев.

Индекс Доу-Джонса 29 октября вырос на 200 пунктов после объявления министерства торговли о том, что рост ВВП страны в 3-м квартале текущего года составил 3,5 проц, превзойдя прогнозы аналитиков. Однако, вскоре эксперты пришли к выводу, что этих показателей удалось добиться во многом за счет различных государственных программ экономической помощи. Поэтому с уверенностью говорить о том, что работоспособность экономической системы восстановлена в полном объеме, пока, видимо, преждевременно.

Наряду с индексом Доу-Джонса резко вниз пошли и другие ведущие фондовые индикаторы. Индекс "Стандард энд Пурз-500" упал на 29,92 пункта /2,8 проц/ до 1.036,19 пункта, композитный индекс электронной биржи НАСДАК снизился на 54,44 пункта /2,5 проц/ до отметки 2.045,11 пункта.

Транспорт: вокзал Киев-Пассажирский моют каждые 2 часа - ЮЗЖД

Юго-Западная железная дорога принимает профилактические меры по предотвращению распространения вируса гриппа А/Н1N1.

Об этом УНИАН сообщили в административной службе Юго-Западной железной дороги.

В частности, на железной дороге и в структурных подразделениях железной дороги созданы оперативные штабы по предотвращению распространения вируса гриппа.

В сообщении отмечается, что Юго-Западная железная дорога выделила средства на приобретение необходимого количества защитных масок, дезинфицирующих и моющих средств. Проводники пассажирских и пригородных поездов формирования вагонных участков станций Киев-Пассажирский, Жмеринка, Хмельницкий, моторвагонного депо Фастов, билетные кассиры вокзалов железной дороги, работа которых непосредственно связана с обслуживанием пассажиров, работают в защитных масках.

На главном вокзале столицы – станции Киев-Пассажирский – осуществляются противоэпидемические мероприятия, установлены графики влажной уборки всех помещений вокзала через каждые два часа с применением дезинфицирующих моющих средств.

Юго-Западная железная дорога установила порядок обработки салонов вагонов и моторвагонного подвижного состава дезинфицирующими и моющими средствами. В стирально-гладильном цехе вагонного участка станции Киев-Пассажирский введена технология санитарной обработки постельного белья.

Медицинские работники Юго-Западной железной дороги проводят разъяснительную работу об опасности заболевания вирусом, о средствах личной защиты и порядке действий в случае выявления у граждан симптомов заболевания.

На вокзалах и станциях Юго-Западной железной дороги, в вагонах пассажирских и пригородных поездов формирования Юго-Западной железной дороги обеспечена звуковая и визуальная информация для населения об опасности заболевания вирусом гриппа и о средствах личной защиты.

На вокзале станции Киев-Пассажирский и транзитных вокзалах Винница, Козятин, Жмеринка, Хмельницкий, Чернигов, Нежин, Дарница, Коростень, Житомир, Белая Церковь, Фастов, Мироновна, Бердичев, Конотоп при медицинских пунктах созданы передвижные медицинские бригады, которые оказывают необходимую помощь пассажирам.