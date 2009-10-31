Ющенко обратится к Польше с просьбой оказать помощь Львову

В.ЮЩЕНКО собирается провести телефонный разговор с руководством Польши относительно предоставления Украине помощи для преодоления эпидемии. Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

Согласно сообщению, в Министерстве иностранных дел вчера был организован штаб, который координирует вопросы получения гуманитарной помощи от других стран.

Также итогам совещания относительно состояния заболеваемости гриппом и ОРВИ, которое состоялась сегодня во Львове, Президент дал ряд поручений с целью усиления борьбы с эпидемией гриппа в Украине, в частности, в девяти областях, где объявлен карантин.

По просьбе мэра Львова Президент поручил Министерству здравоохранения и губернаторам областей, которые не находятся в режиме карантина, организовать предоставление Львову помощи, в частности, направить экипажи «скорой медицинской помощи».

Президент поручил установить единый режим отчетности о заболеваемости, при этом данные должны согласовывать Министерство здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины.

Также В.ЮЩЕНКО поручил председателям администраций наиболее пострадавших от эпидемии областей найти компромиссное решение относительно работы рынков, которые должны временно прекратить работу или торговать только продовольственными товарами.

Глава государства отметил, что поручит Кабинету министров изменить принцип оплаты труда медработников, мобилизованных в области, где введен карантин.

Говоря о ситуации с обеспечением лекарственными средствами, Президент констатировал: «Если в государстве не будет принят рыночный механизм регулирования цен на лекарства, мы никогда не будем иметь их достаточно. Мы будем только подпитывать теневые процессы, которые приведут к баснословной цене на препараты, цена на которые могла быть в разы меньше». В.ЮЩЕНКО призвал медицинское сообщество занять более активную позицию в этом вопросе, которым злоупотребляют политики.

Президент также поручил Министерству здравоохранения заявить категорическую позицию по поводу недобросовестной рекламы лекарств от гриппа.

В.ЮЩЕНКО также высказался по вопросу вакцинации от гриппа. «Сегодня нам нужно сделать все для того, чтобы среагировать на замечание, что график прививок серьезно сорван. Поверьте, другого ответа нет, как поднять культуру, провести полный график прививок, который рекомендует сегодня Минздрав. Я говорю и в целом, и по той ситуации, которую мы рассматриваем», - сказал Президент, отметив, что единственная сторона, которая имеет профессиональную позицию в этом вопросе - это Министерство здравоохранения.

*** По последним данным, в Украине количество заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями, составляет 154214 чел. Госпитализировано 4649 чел. Количество умерших от ОРВИ и гриппа - 48 человек.