Ющенко ввел в действие решение СНБО о мерах по борьбе с гриппом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 октября «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине».

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, решение введено в действие соответствующим указом главы государства.

В решении СНБО отмечается, что эпидемическая ситуация обрела чрезвычайно угрожающий и непрогнозируемый характер и представляет угрозу национальной безопасности Украины; эпидемия началась в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях в период 10-12 октября. Соответствующие службы Министерства здравоохранения с опозданием отреагировали на очевидные угрожающие тенденции и не предприняли необходимых профилактических мер для снижения угрозы жизни и здоровью людей. Реальная оценка ситуации была дана лишь 27-28 октября, однако надлежащие меры реагирования приняты не были.

Учитывая недостаточную готовность центральных и местных органов исполнительной власти, отмечает СНБО, принимать согласованные решения и ненадлежащее финансирование соответствующих мероприятий, можно прогнозировать дальнейшее осложнение эпидемической ситуации в случае, если не будут приняты безотлагательные эффективные меры.

Минздрав и местные органы исполнительной власти продемонстрировали недостаточную готовность обеспечить лечение больных. На настоящее время отсутствует достаточное количество лекарственных и защитных средств, что вызывает панику среди жителей потерпевших областей.

Отсутствие четкой практической методологии борьбы с болезнью негативно отражается на действиях медицинского персонала, может приводить к медицинским ошибкам.

Не предприняты соответствующие шаги для получения квалифицированной помощи от специализированных международных организаций, которые имеют опыт борьбы с аналогичными или похожими заболеваниями.

СНБО поручил Кабинету Министров:

обеспечить системную работу Государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кабмие;

принять дополнительные меры по обеспечению надлежащей межведомственной координации и взаимодействию, усилению контроля за реализацией мер по предотвращению распространения в Украине пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, связанных с ним эпидемических осложнений и минимизации их последствий;

немедленно начать выполнение плана безотлагательных мер по предотвращению распространения в Украине пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

усилить мониторинг эпидемической ситуации в Украине, осуществлять прогнозирование возможных последствий распространения в Украине пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

решить в трехдневный срок вопрос о выделении дополнительных средств на финансирование комплекса организационных, медико-санитарных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, противоэпидемических мер по минимизации последствий распространения пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

решить в установленном порядке вопрос по введению закупок товаров, работ и услуг для предотвращения распространения в Украине пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики Украины;

обеспечить в недельный срок областные вирусологические лаборатории Государственной санитарно-эпидемиологической службы и соответствующие научно-медицинские заведения необходимым оборудованием, диагностическими и расходными материалами, дезинфекционными средствами и тому подобное;

безотлагательно обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений для оказания медицинской помощи, создания резервов медицинского оборудования, антивирусных препаратов, изделий медицинского назначения, в частности средств индивидуальной защиты, а также вакцин, дезинфекционных средств;

обеспечить усиление противоэпидемического режима и проведения комплекса дезинфекционных мер в местах массового пребывания людей (аэропорты, железнодорожные и автобусные вокзалы и тому подобное), детских дошкольных, образовательных заведениях, учреждениях здравоохранения, заведениях культуры, на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от форм собственности;

безотлагательно ввести ограничение в проведении массовых культурно-развлекательных и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей;

безотлагательно выделить необходимые средства в соответствии с запросом Минздрава для закупки лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, других изделий медицинского назначения для населения и медицинского персонала потерпевших;

обеспечить неуклонное соблюдение бюджетной дисциплины при осуществлении расчетов с местными бюджетами, а также своевременное выполнение платежных поручений местных бюджетов и распорядителей средств таких бюджетов;

обеспечить введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью (лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения), которые поступают в Украину;

обеспечивать привлечение для оказания медицинской помощи населению медицинские части и подразделения Министерства внутренних дел, МЧС, военных госпиталей Министерства обороны, а в случае необходимости – санаториев для размещения больных;

принять меры по введению материального поощрения медицинских работников, которые работают в регионах с усложненной эпидемической ситуацией;

обеспечивать целевое финансирование участия Минобороны и МЧС в осуществлении лечебно-профилактических мероприятий;

обеспечить профилактическую защиту медицинских работников.

Министерству здравоохранения надлежит:

ввести унифицированную форму для подачи административно-территориальными единицами информации об эпидемической ситуации, обеспечить ежедневный мониторинг и информирование населения трижды в день через средства массовой информации об эпидемической ситуации относительно пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

обеспечить в двухмесячный срок функционирование в полном объеме государственного учреждения «Украинский центр гриппа и острых респираторных инфекций»;

разработать и утвердить в однодневный срок рекомендованный перечень лекарственных средств для профилактики и лечения пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний и принимать меры для обеспечения постоянного наличия таких лекарственных средств в государственных и коммунальных лечебно-профилактических учреждениях и аптеках;

определить и обнародовать в трехдневный срок позицию о недобросовестной рекламе лекарственных средств;

подготовить и передать в трехдневный срок Министерству иностранных дел для привлечения гуманитарной помощи список лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, других изделий медицинского назначения, необходимых для обеспечения надлежащей медицинской помощи, лабораторного подтверждения диагноза, профилактики заболеваемости среди населения;

информировать ежедневно секретаря СНБО об эпидемической ситуации и приняты меры для предупреждения распространения пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний в областях, Крыму, городах Киеве и Севастополе.

Министерство обороны должно:

направить по согласованию с Минздравом для проведения медицинских осмотров населения и организации оказания необходимой медицинской помощи в населенные пункты, преимущественно сельской местности, оснащенные необходимым медицинским оборудованием врачебные бригады, мобильные медицинские комплексы от военных госпиталей, военно-медицинских клинических центров;

обеспечить участие по обращению Минздрава в осуществлении лечебно-профилактических мероприятий в регионах с наиболее неблагополучной эпидемической ситуацией региональных санитарно-эпидемиологических отрядов со штатными вирусологическими лабораториями, а также оказания медицинской помощи населению в военно-медицинских клинических центрах и военных госпиталях, использование для оказания неотложной помощи санитарного самолета Ан-26 «Вита» и санитарного вертолета Ми-8.

МЧС поручено обеспечить готовность к развертыванию пунктов жизнеобеспечения в районах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Министерство иностранных дел должно:

обратиться на следующий день после получения от Минздрава списка лекарственных средств, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой оказать гуманитарную помощь Украине в осуществлении мероприятий по профилактике пандемического гриппа и преодоления последствий распространения инфекции;

проработать в пятидневный срок в установленном порядке вопрос о привлечении гуманитарной помощи от иностранных государств;

способствовать в исполнении положений Меморандума между МЧС и НАТО о взаимопонимании относительно планирования при чрезвычайных ситуациях гражданского характера и готовности к катастрофам в оказании помощи Украине;

способствовать реализации договоренности между МЧС и Европейским Союзом с целью получения необходимой помощи для профилактики пандемического гриппа и преодоления последствий распространения инфекции.

Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской горгосадминистрациям поручено:

обеспечить системную работу государственных чрезвычайных противоэпидемических комиссий и принять безотлагательные меры для предотвращения заболеваемости пандемическим гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями;

обеспечить поддержку необходимого температурного режима в учреждениях и заведениях, жилых помещениях, на транспорте и т. п.;

оказывать необходимую организационную, материально-техническую поддержку Государственной санитарно-эпидемиологической службе в ее деятельности по предотвращению распространения пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

организовать санитарно-образовательную работу среди населения относительно средств индивидуальной защиты и профилактики пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

организовать формирование наборов медико-гигиенических средств и бесплатное обеспечение этими наборами детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из малообеспеченных семей, рожениц, инвалидов и пожилых людей;

обеспечить в двухдневный срок создание круглосуточных горячих линий при участии квалифицированных медицинских работников для информирования населения о мерах профилактики пандемического гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний;

обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений для выявления лиц с подозрением на пандемический грипп и острые респираторные вирусные заболевания, оказания надлежащей медицинской помощи в условиях инфекционного стационара и в домашних условиях;

оказать возможную кадровую и техническую помощь областям, пострадавшим от эпидемии.

СНБО предлагает Генеральной прокуратуре активизировать работу по надзору за соблюдением законов об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, о защите населения от инфекционных болезней.