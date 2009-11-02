ООН поддерживает меры правительства Украины

Организация Объединенных Наций выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о госпитализации людей в тяжелом состоянии, летальных случаях и подтверждениях гриппа А/H1N1/ в национальной лаборатории Украины. Об этом заявило Представительство ООН в Украине.

Как сообщили УНИАН в Представительстве, ООН поддерживает украинское правительство в его противодействии распространению гриппа.

«Учитывая распространение гриппа A/H1N1/ по всему миру и вспышку гриппа в Украине, система Организации Объединенных Наций в Украине подтверждает свою готовность поддержать национальные мероприятия по противодействию пандемии в Украине», - отмечается в сообщении.

Постоянный координатор системы ООН в Украине Оливье АДАМ вместе с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Юкие МОКУО и руководителем бюро Всемирной организации охраны здоровья (ВОЗ) Игорем ПОКАНЕВИЧЕМ встретились с заместителем министра здравоохранения Украины Игорем ЯКОВЕНКО, чтобы обсудить направления сотрудничества между ООН и украинским правительством.

«Мы сотрудничаем с правительством Украины в определении потребностей и приоритетных направлений для противодействия пандемии гриппа. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать правительство для обеспечения защиты граждан Украины, особенно наиболее уязвимых групп - детей и подростков, беременных женщин, пожилых людей и с серьезными хроническими заболеваниями», - сказал Оливье АДАМ.

Как отмечается в сообщении, ООН тесно сотрудничает с министерством здравоохранения Украины относительно урегулирования ситуации, оказывает техническую помощь, продукцию медицинского назначения, а также подробную информацию для распространения среди населения.

В понедельник, 2 ноября, Всемирная организация здравоохранения направит группу экспертов в Украину для предоставления помощи остановить вспышку гриппа, отметили в Представительстве.