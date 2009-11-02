Минздрав: за неделю в Украине от гриппа умерли 53 человека

По состоянию на 1 ноября в Украине из-за эпидемии гриппа и ОРВИ умерли 53 человека.

В соответствии с оперативными данными Министерства здравоохранения, во Львовской области скончались 24 человека, в Тернопольской - 14 (12 взрослых, 1 ребенок, 1 беременная женщина); в Ивано-Франковской – 8 (7 взрослых, 1 беременная женщина) и 5 – в Черновицкой области.

Всего, по данным Минздрава, в Украине заболели 184 тысячи 919 человек, из которых госпитализированы, - 7 тыс. 383 человека, в отделениях анестезиологии или интенсивной терапии находятся 123 человека (96 взрослых, 14 детей в возрасте 0-6 лет, 9 детей - в возрасте 6-18 лет и 12 беременных и рожениц.