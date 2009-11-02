Сегодня ночью в Украину привезли 300 тысяч доз "Тамифлю"

Триста тысяч доз лекарственного препарата озельтамивир (торговое название "Тамифлю"), предназначенного для лечения гриппа A/H1N1, привезут на Украину в ночь с воскресенья на понедельник. По словам пресс-секретаря Президента Украины Ирины ВАННИКОВОЙ, в 1 час ночи в столичный аэропорт «Борисполь» со швейцарского города Базель прибудет транспортный самолет АН-26, который привезет 16-тонный груз с 300 тысячами упаковок Тамифлю, что является месячной нормой потребления препарата для всей Уукраины.

И.ВАННИКОВА рассказала, что на выполнение поручения Президента министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО провел переговоры непосредственно с производителем препарата «Хохффманн-ля рош».

По результатам договоренностей, для Украины препарат будет стоить 67 грн. за одну упаковку, что является специальной ценой для стран, страдающих от гриппаA/H1N1 Калифорния.

И.ВАННИКОВА сообщила, что Президент поручил оперативно растаможить груз, чтобы уже утром необходимое количество препарата Тамифлю было доставлено в наиболее пострадавшие от гриппа западные области Украины.

Такого количества препарата "вполне достаточно для того, чтобы обеспечить все больницы и "скорые помощи" Украины. Все, кто обратится в больницы, в случае необходимости получат этот препарат безотлагательно и бесплатно", говорится в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день установлено, что вирус свиного гриппа чувствителен к двум препаратам - озельтамивиру и занамивиру - торговые названия "Тамифлю" (Швейцария) и "Реленза" (Франция). Традиционные средства от гриппа - арбидол и ремантадин - хотя и способствуют повышению иммунитета, но, по предварительным данным, непосредственно на вирус не воздействуют.