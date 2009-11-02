Словакия, Венгрия, Польша и Румыния помогут Украине бороться с гриппом

Правительства Словакии, Венгрии, Польши и Румынии приняли решение о предоставлении Украине неотложной гуманитарной помощи для ликвидации последствий эпидемии гриппа и прекращения ее возможного дальнейшего распространения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, такие решения приняты на обращение министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО к соседним государствам о предоставлении Украине чрезвычайной гуманитарной помощи.

Правительство Словакии направляет в нашу страну 200 тысяч марлевых медицинских масок, что составляет половину собственного резерва государства.

Власти Венгрии выразили готовность отправить в Украину груз, который содержит 10 тыс. доз вакцин для проведения профилактической прививки от вирусной инфекции, распространяющейся по украинской территории.

Из Польши во Львов отправлена первая партия груза с гуманитарной помощью, которая содержит респираторы, маски, лекарственное средство «Тамифлю», комбинезоны и специальные очки. Кроме того, Польша выразила готовность осуществить на бесплатной основе 50 тестов для определения типа вируса, который распространяется в Украине.

Из Румынии в Украину прибудет партия медицинских масок.