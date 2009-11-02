Россия усилила контроль на пограничных пунктах с Украиной

Воронежская и Брянская области России на пограничных пунктах с Украиной усилили контроль в связи с эпидемией гриппа.

Как сообщают «Вести», правительство Воронежской области, которая граничит с Украиной, совместно с Роспотребнадзором принимает меры по недопущению распространения на территории региона гриппа А/H1N1.

Как сообщил главный санитарный врач Воронежской области Михаил ЧУБИРКО, на двух главных автомобильных переходах на границе с Украиной в Кантемировском районе круглосуточно работают санитарные карантинные посты.

В свою очередь, брянские пограничники для профилактики усилили контроль на пограничных пунктах своего участка российско-украинской границы.

В первую очередь, речь идет о выявлении признаков гриппа у тех, кто въезжает в Брянскую область или следует через нее транзитом через автомобильные пункты пропуска "Троебортное", "Погар", "Новые Юрковичи", "Ломаковка", а также через железнодорожные станции Брянск-Орловский и Суземка.

"При этом пограничники осуществляют таможенный контроль в марлевых повязках и резиновых перчатках", - сказал руководитель пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Брянской области Андрей БАКИН.

Он добавил, что дальнейшие действия брянских пограничников будут зависеть от развития ситуации в Украине.