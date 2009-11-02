В РФ число заболевших гриппом A/H1N1 приближается к 2-м тысячам

Число заболевших гриппом A/H1N1 в целом по России приближается к 2 тысячам, зафиксировано пять случаев смерти от вируса, сообщает РИА «Новости».

Сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО прибыл в Забайкальский край, где зарегистрированы первые в России смерти от гриппа A/H1N1, для знакомства с эпидемиологической обстановкой по гриппу и ОРВИ.

В Забайкальском крае с 3 октября гриппом A/H1N1 заразились около 300 человек. Зарегистрировано три смерти, в том числе беременной женщины. С начала октября в крае зарегистрировано более 23 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ, 80% из них - в Чите.

По состоянию на утро пятницы в Забайкальском крае гриппом A/H1N1 были больны 148 человек, столько же излечено. Из этого количества 51 человек проходит лечение в стационаре, девять человек находятся в тяжелом состоянии. Из 91 больного, которые лечатся амбулаторно, 76% находятся в состоянии средней тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме. Больше 80% заболевших регистрируются в Чите, случаи также выявлены в 13 муниципальных районах.

В крупнейших городах края - Чите и Краснокаменске - на карантин закрыты все школы, по краю отменены все культурно-массовые мероприятия.