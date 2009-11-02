ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Найти крайнего», в котором пишет - «Уважаемые клиенты! Мы не можем вам выплатить страховое возмещение в связи с тем, что наш депозит заморожен в проблемном банке», — приблизительно так звучал текст извещения, которое получили клиенты одной страховой компании в начале этого года. Кто-то из страховщиков цитировал этот «опус» с юмором, кто-то с сарказмом, но факт остается фактом: кризис, ударивший по банковскому сектору, аукнулся на страховом рынке первым делом «замороженными» депозитами в проблемных банках…

http://delo.ua/mneniya/blogi/najti-krajnego-133068/

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Также «Дело» в материале «Украинцам нечем защищаться от свиного гриппа» пишет – правительство выделило 500 млн. грн. на борьбу с гриппом. Большинство этих средств пойдет на закупку масок. Паника вокруг эпидемии гриппа А (H1N1) увеличила спрос на медикаменты в несколько раз, зацепив и цены…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/ukraincam-nechem-zacshicshatsja-ot-svinogo-133084/

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«Дело» в публикации «Рецессия закончилась» пишет – в течение II и III кварталов украинский ВВП демонстрирует устойчивый рост. Об этом свидетельствуют данные, озвученные исполнительным директором по экономическим вопросам Нацбанка Игорем Шумило на конференции рейтингового агентства Fitch Ratings…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/recessija-zakonchilas-133086/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Виктор Ющенко использовал минимум по максимуму» пишет – свою избирательную кампанию Президент Виктор Ющенко начал с подписания закона о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Увеличение стандартов в 2009-2010 годах, по его оценкам, обойдется госбюджету всего в 19,7 млрд грн., а не в заявленные ранее Кабинетом министров 79,3 млрд грн. Но руководство Международного валютного фонда уже предупредило, что решение главы государства усложнит получение очередного транша кредита МВФ в размере $3,8 млрд. А агентство S&P понизило прогноз суверенного рейтинга Украины…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1267969

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Парламент оценит рейтинги» пишет – в парламенте зарегистрирован законопроект об отмене монополии на рынке рейтинговых услуг. Документ предлагает отказаться от нынешней схемы работы уполномоченного агентства и ввести лицензирование всех существующих на рынке агентств. При этом страховые компании и пенсионные фонды получат право инвестировать в активы без рейтинга. Эксперты считают, что принятие закона почти не изменит рынок рейтинговых услуг…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1267968

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Капитал на все сто» пишет – агентство Fitch подсчитало, что украинским банкам нужно увеличить капиталы еще на 100 млрд грн. В Нацбанке отмечают, что сумма докапитализации может быть оценена только после дополнительной диагностики учреждений. Банкиры соглашаются, что в 2010 году им нужно будет нарастить уставные фонды на сумму в несколько раз большую, чем в этом году, поэтому надеются, что ситуация с возвратом проблемных кредитов улучшится…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1267970

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Издание «Экономические известия» в публикации «К выборам не готовы» пишет - админсуды, которым предстоит решить судьбу выборов президента страны, не имеют надлежащей охраны и финансируются гораздо ниже минимальной потребности. Такое положение дел может негативно отразиться как на работе этой судебной вертикали, так и на избирательном процессе, резюмировали члены Совета судей админсудов…

http://eizvestia.com/state/full/4184703

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«Экономические известия» в публикации «Страховщики переходят дорогу» пишут - рынок автострахования в третьем квартале развивался разнонаправленно. Наметился рост страховых поступлений, но отношения между страховщиками ухудшились. Невыплата по договорам перестрахования и регрессным искам вынуждает страховщиков идти в суд, так как ни МТСБУ, ни Госфинуслуг не могут повлиять на ситуацию. Падение платежей по автострахованию, которое по итогам полугодия составило около 20%, замедлилось, а у некоторых компаний платежи пошли в рост…

http://eizvestia.com/fin/full/4184699

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«Газета по-киевски» в материале «Прощай, «лампочка Ильича» пишет - на смену привычным вещам рано или поздно приходят новые: современные, более практичные и дешевые. Пришел черед «сдавать пост» и лампочкам накаливания. Весь мир поголовно переходит на люминесцентные энергосберегающие лампы – причем Евросоюз и Россия делают это на государственном уровне. Издание разобралось в преимуществах энергосберегающих ламп…

http://mycityua.com/articles/goodies/2009/10/30/105708.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Эпидемия гриппа: люди лежат в коридорах и сгорают за сутки» пишет – Чем дальше, тем страшнее - такое общее настроение сейчас царит во Львове. Город опустел, людей и машин на улицах необычайно мало. Вместо этого беспрерывно ездят кареты скорой помощи (в больнице говорят, что 20% вызовов в эти дни поступает чуть не по каждому чиху от здоровых людей, которые, поддавшись панике, мнят себя заболевшими). Большинство кафе и ресторанов закрыты. Люди выходят из дому изредка и в «намордниках» (так в народе стали называть повязки), чтобы быстренько пробежаться в магазин или в аптеку. А там так и нет ни спасительной оксолиновой мази, ни повязок... Многие львовяне с понедельника не выйдут на работу: кто взял больничный, кого сами руководители отправили в отпуск на 10 дней. Банки, учреждения, некоторые магазины работают по сокращенному графику…

http://www.segodnya.ua/news/14090782.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Страховая компания - это вам не кока-кола», - Николас Чарльз Уолш, президент и главный исполнительный директор Chartis International» пишет – не исключено, что возврат российской экономики к нормальному состоянию будет идти более быстрыми темпами, чем в остальных странах, считает Уолш…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/28/217535

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Издание «Известия» в публикации «Следующий кризис наступит через 7-8 лет» пишет – 9 октября 1929 года обвал нью-йоркских фондовых бирж ознаменовал начало Великой депрессии. Сегодня, спустя 80 лет, мировой кризис серьезно зацепил и Россию. Поэтому вопросы, когда этот финансовый катаклизм закончится и чему он нас научил, не могут не волновать. Идание задало их специалисту по экономическим циклам - профессору Юрию Яковцу, который на этой неделе отправился в Нью-Йорк представлять членам совета ООН свою концепцию пост-кризисного будущего…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3134862/

(УНИАН)