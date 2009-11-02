Анонс на 2 ноября

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11 -000 Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет совещание с производителями лекарств и лекарственных средств. Совещание начнется в 11:00.

Вход в дом правительства с ул. Грушевского 12/2, 1,3 подъезды, 7 этаж, Малый зал.

Аккредитация до 9:30, 2 ноября по телефонам: 0674597909, 0503855521, 0632388228, 80672301705.

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12-00 – В Министерстве здравоохранения Украины состоится брифинг министра Василия Князевича по ситуации с эпидемией гриппа. (ул.Грушевского, 7, ІІІ этаж, малый зал коллегий)

Аккредитация СМИ проводится до 11:00 понедельника по тел.: 253-02-25, 253-69-75

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11-00 - Состоится Заседание Согласительного совета (ул. Грушевского, 18/2, к. 11).

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11-00 - При поддержке УСПП состоится Чрезвычайное совещание фармацевтических работников. Будет рассмотрена угрожающая ситуация для населения Украины, сложившаяся на фармацевтическом рынке, принято обращение к Президенту государства с предложением наложить вето на закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения». Участники: представители Ассоциации фармацевтических производителей Украины, Ассоциации фармацевтических дистрибьюторов «ФармУкраина», Аптечной профессиональной ассоциации Украины, Ассоциации производителей инновационных лекарств «АПРаД», Комиссии УСПП по вопросам развития медицинской отрасли, Комитета по вопросам здравоохранения Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты в Украине (секционный зал ГП «Большой конференц-зал НАН Украины», ул. Владимирская, 55). Нужна аккредитация. Телефоны: 279-74-80, 097-936-75-10, 067-504-21-21.

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12-00 - Состоится совместная пресс-конференция и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко и новоназначенного председателя Киевского городского отделения Комитета Виктора Короля на тему: «Стратегия и тактика антимонопольной политики в социально важных сферах жизнедеятельности столицы». (Киевское городское отделение Комитета, ул. Крещатик, 50-б, 3-й этаж).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Профсоюза рабочих морского транспорта Ильичевского морского торгового порта (ПРМТ ИМТП) на тему: “Государство теряет Ильичевский порт?”. Участники: председатель профсоюза Ильичевского порта Сергей Брызгалов, докер-механизатор Ильичевского порта Александр Белогорцев, переменный помощник капитана порта Руслан Слюсар; докер-механизатор порта Анатолий Платосюк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Китайская мудрость - украинскому здоровью и бизнесу". Оправдан ли бум на восточные учения? Насколько они эффективны для европейцев? Можно ли победить болезнь без лекарств? Как сегодня уберечь себя и свой бизнес от стрессов и разорений? Каким образом техника «стресс-менеджмента» влияет на развитие интуиции и успеха в бизнесе? Откроет секреты методики и презентует Первую школу личностного роста для бизнесменов на основе традиционного Винг Чунь, доктор Китайской Медицины, профессор спортивного университета Китая, президент Всемирной Ассоциации Винг Чунь Кунг Фу, гранд-мастер, близкий друг и наставник Брюса Ли - Вильям Ченг. Участники пресс-конференции: председатель Наблюдательного Совета BPT Group, личный ученик гранд-мастера Игорь Туник, председатель Совета директоров BPT Group Вадим Поляков, менеджер по развитию бизнеса Bausch &Lomb Юрий Марченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

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15-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и ТЭК (Крещатик, 36, 4-й этаж, фойе).

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- 2-5 ноября состоится выставка индустрии безопасности "БЕЗПЕКА 2009". Организаторы: Национальная академия наук Украины, Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственная таможенная служба Украины, Министерство транспорта и связи Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (выставочный центр "КиевЭкспоПлаза", ул. Салютная, 2-б). Телефон: 461-9121.

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- В Днепропетровске, в 10-00 в большой студии управления Приднепровской железной дороги состоится пресс-конференция начальника Приднепровской железной дороги Петра Лозы по случаю празднования профессионального праздника - Дня железнодорожника. Вопросы: Итоги работы Приднепровской железной дороги за 9 месяцев 2009 года. Реформирование железнодорожной отрасли (пр. К. Маркса, 108). Нужна аккредитация. Телефоны: (0562) 33-27-63, (050) 361-82-12 до 16-30 30 октября.